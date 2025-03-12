苦盡柑來遇見你｜朴寶劍IU最新韓劇三大賣點　因橘子結緣譜戀情

【苦盡柑來遇見你／Netflix】由韓國國民初戀IU與治癒男神朴寶劍共同主演的最新韓劇《苦盡柑來遇見你》終於開播！於Netflix一上架就擠下陸劇《難哄》登上熱播榜冠軍，劇情為橫跨1960年代濟州島上一對年輕夫婦的人生歷程，充滿年代感的拍攝手法以及深刻動人的暖心故事獲得網友的一致好評，並竄升《網路溫度計DailyView》韓劇網路口碑排行榜（3日榜）第1名，其中兩位男、女神的首次戲劇合作也備受廣大網友的關注，快一起來看看這部動人韓劇的亮點有哪些吧！



由韓國國民初戀IU與治癒男神朴寶劍共同主演的最新韓劇《苦盡柑來遇見你》終於開播！（《苦盡柑來遇見你》劇照）

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朴寶劍、IU私奔到濟洲島！譜出刻苦銘心的青澀暗戀

《苦盡柑來遇見你》之所以取自「柑」，不只是因為「柑」與「甘」同音，更是因為橘子（柑橘）正是濟州島最著名的特產，劇情描述魚攤家的小孩梁寬植（朴寶劍 飾）與同村的青梅竹馬吳愛純（IU 飾）譜出的青澀戀情，從兩小無猜到私奔逃婚，兩人的婚姻歷經各種風風雨雨，探討愛情與麵包該如何選擇的難題，以及年輕人在觀念保守的舊社會中奮力反抗，以慢節奏的劇情搭配充滿復古感的濾鏡，將兩人刻苦銘心的愛情呈現給觀眾。

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劇情同時聚焦在早期社會中重男輕女的風俗，像是其中一段奶奶逼迫愛純年幼的女兒當海女，愛純罕見的大爆發，反抗到底，堅決不讓女兒走上海女辛苦的道路，或是長男欠下的債務需要由家人與女兒分擔，劇中各種不公平的事件，訴說女性在舊時代所遭遇的困境與壓迫。

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《我的大叔》導演與《三流之路》編劇聯手 詮釋愛情與麵包的拉扯

這部劇是由導演金湲錫執導，經典作品為《未生》、《我的大叔》，透過寫實的鏡頭生動描繪人生悲歡，這次則在《苦盡柑來遇見你》中探討現實與理想的拉扯，編劇為曾寫過《三流之路》、《山茶花開時》等作品的林恦賰執筆，擅長以喜劇包裝成浪漫的羅曼史，運用幽默的橋段將苦澀的情感調適成溫暖的故事，兩位的強強聯手勢必為今年的春天帶來滿滿的暖意！

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另外，該劇最大的亮點肯定是兩位主演的神仙組合，IU與朴寶劍早在共同出演綜藝《孝利家民宿2》時，就曾因為兩人之間可愛的互動引起話題，而這對男女神的首次戲劇合作，讓該劇未播就先引轟動，網友們都相當期待：

「上一次看把情親和愛情描述得那麼細膩的韓劇還是《我們的藍調》，光前四集內容就很完整，非常期待這部劇後面還能帶來什麼內容」

「兩位演員站一起莫名一種清新感，感覺是純愛的劇！」

「孝利家民宿開始就期待寶劍跟IU合作，終於!!!」

「太期待了~根本神顏值組合」。



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朴寶劍深情護妻、IU一人分飾母女！劇中演技大爆發

被封為治癒系男神的朴寶劍在劇中飾演梁寬植，從小就是吳愛純（IU 飾）的護花使者，一直默默守護著單親家庭的愛純，更放棄自己運動員的夢想，帶著她私奔逃離濟州島，愛純被奶奶欺負時也會霸氣出面護妻，朴寶劍雖然有著一副俊俏的臉蛋，但同時擁有細膩又富有感情的演技，讓他每每推出新作依舊不斷圈粉。

IU在劇中一人分飾兩母女。（IG@dlwlrma）

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另一方面，已經身為韓國歌謠界頂流歌手的IU，這次自度突破自我，飾演一位育有一女的年輕媽媽，從《我的大叔》、《德魯納酒店》，不僅每演必爆，在每部劇裡也都能看出她更高層次的角色詮釋，這次則在《苦盡柑來遇見你》中一人分飾兩角，不僅飾演了被生活磨平的年輕母親吳愛純，還飾演了長大後的愛純女兒「今明」，將身為母親與高中女兒兩者不同的心境充分演繹出來，演技可說是更上一層樓，這對演技、顏值都在線的俊男美女究竟會再次擦出什麼樣的火花呢？

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