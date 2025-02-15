外傷重症中心｜朱智勛Netflix韓劇獲封韓版《醫龍》5大賣點懶人包

Netflix韓劇《外傷重症中心》由朱智勛、秋英宇、賀營主演，以緊張刺激的節奏和喜劇感，還有塑造頗為成功的角色魅力，讓這部醫療劇有如韓版的《醫龍》、《派遣女醫》般，讓人一追就欲罷不能的爽劇，成為今年必看的熱門韓劇。以下就來解析精彩看點和幕後故事。



（Netflix）

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《外傷重症中心》解析1：真人真事改編

雖然本劇改編自漫畫《外傷重症中心：黃金救援》，但劇中的主角白江赫醫生（朱智勛飾）其實是有人物原型的，也就是在韓國非常有名的李國鐘教授，他不僅是個外科高手，更曾前往雅丁灣戰地參與救援被海盜射殺命危的船長，甚至在政府猶豫是否要派直升機時，為救活人命自掏腰包，其魄力讓政府只好點頭買單。



此外也曾經救援叛逃南韓的北韓士兵，在中槍命危的情況下從死神手中把人搶回。在世越號慘案時仍參與其中，而他也因為長年工作而險些失明，是韓國人心中相當敬重的醫生。而他也是另一部知名醫療劇《浪漫醫生金師傅》的角色原型，可說是比戲劇還要傳奇的存在。

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《外傷重症中心》解析2：朱智勛形象多變

人氣男星朱智勛近來的角色形象越來越多變，從《支配物種》歷經滄桑的保鑣、《照明商店》的神秘老闆兼陰間使者，也是《愛在獨木橋》的帥氣理事長，而《外傷重症中心》化身醫術高超、個性古怪的白醫生更是讓他再衝一波高峰。劇中他除了是個手術狂人，也會看情況展現身段、耍些小聰明，始終如一的是那堅強的決心與責任感，角色魅力鮮明。



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《外傷重症中心》解析3：配角群功不可沒

說到《外傷重症中心》的配角群也是功不可沒，飾演徒弟的「肛門」秋英宇、熱血護理師「黑道」賀營，人狠話不多的麻醉師鄭宰光都各自詮釋出不同的特色。另外還有尹敬浩飾演「可愛又迷人的反派角色」由黑轉粉的過程讓觀眾看得既好笑又爽快，以及「大魔王專業戶」金義聖飾演的院長，也表現得相當到位。



Netflix韓劇《外傷重症中心》獲得豆瓣8.3分的好評。(截圖)

《外傷重症中心》解析4：充滿爽感的醫療劇

《外傷重症中心》之所以成功，可說是把醫療劇的爽感全都發揮了出來，從輕鬆解決高難度手術、嗆爆醫院腐敗高層、在鬼門關前把人搶回來，以及對患者無私的愛，各種元素全都集滿。不僅如此，在接近結局時還拉了一波高潮，讓他們到戰地出任務，還加入了動作元素，最後還讓主角白江赫受傷接受手術，同時也是給徒弟的合格考驗，將劇情的爽度和深度都增添不少。



《外傷重症中心》解析5：第二季伏筆

而劇情的最後也按照Netflix的慣例留下了第二季的伏筆，白江赫在傷勢復原後，成功爭取到了預算，也建立了直升機救援制度，並帶領著小組成員們繼續出任務。另外白江赫也向軍醫徐東柱（金載原飾）表示退伍之後來找他，暗示外商小組將迎來新成員，也期待在後續的劇情中，迎接更多的挑戰。



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