2025年1月韓劇陸劇推薦：問問星星吧/大奉打更人/揭密最前線

Netflix與Disney+的2025年1月片單已經出爐了，Netflix平台有韓劇男神李敏鎬與孔曉振共同主演的《問問星星吧》、最養眼的韓國戀愛節目《單身即地獄》第四季也將回歸。Disney+則有王鶴棣所主演的古裝懸疑探案劇《大奉打更人》以及青龍影后金憓秀睽違3年的影劇作品《揭密最前線》！



讓《網路溫度計DailyView》將最完整的1月份追劇片單一次整理給你！

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＃韓劇《問問星星吧》2025/1/4上映

播出平台：Netflix

由《雖然是精神病但沒關係》、《愛在大都會》的導演朴信宇所執導的《問問星星吧》，找來韓國一線演員李敏鎬、孔曉振共同主演，該作品為李敏鎬時隔5年、孔曉振時隔6年回歸演出的影劇作品，更是韓國首部以「太空站」為背景的電視劇，耗時兩年才完成的高規格製作與明星陣容，讓該劇在開播前就引起不小的轟動。



故事講述一位笨手笨腳的太空旅客孔龍（李敏鎬 飾），與堅韌獨立的星際指揮官金伊芙（孔曉振 飾）一同踏入未知的領域，兩人從最初的摩擦爭吵，逐漸產生難以抗拒的化學反應，在遙遠的太空中克服孤獨與生存挑戰，意外擦出一場外太空羅曼史。

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＃韓綜《單身即地獄：第4季》2025/1/14上映

播出平台：Netflix

最火辣的戀綜天花板《單身即地獄》即將迎來第四季！自2021年播出後，每一季都能引起現象級的熱潮，節目中的成員們除了獲得超高關注，在節目播畢後都能順勢晉升為流量藝人。



該節目的出演者不只顏值身材都相當養眼，每位成員的個性也都非常鮮明，觀眾們看著網紅們化身「海王」、「海后」勾心鬥角，反轉又反轉的關係進展讓人完全無法預測，可說是目前亞洲最受歡迎的戀愛節目之一。

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＃陸劇《大奉打更人》2024/12/30 上映

播出平台：Disney+

陸劇男神王鶴棣與甜妹代表田曦薇首度搭檔的古裝懸疑探案劇《大奉打更人》未播就先引轟動，該劇改編自網路小說作家賣報小郎君的同名小說，該作曾拿下「年度最佳作品」、「年度男頻人氣十強」、「年度東方幻想題材作品」及「年度影視改編期待作品」四項稱號。



故事講述一個從現代來到大奉王朝的熱血青年「許七安」（王鶴棣 飾），期望透過自身努力逆天改命，是一部融合穿越奇幻、懸疑探案、輕喜劇等諸多元素打造全新世界觀，王鶴棣與田曦薇兩人俊男美女的組合更是讓網友們備感期待。

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＃韓劇《揭密最前線》2025/1/15 上映

播出平台：Disney+

由「青龍影后」金憓秀、鄭星一領銜主演的韓國刑偵戲劇《揭密最前線》，由《驅魔麵館》、《邪惡與瘋狂》的導演劉先東執導，是韓國首部以「電視台調查報道局」為背景的辦公喜劇，集結新聞職場、喜劇及犯罪元素，故事講述一支精幹的調查記者小組「Trigger」，以揭露社會重大罪刑而聞名，深度挖掘新聞自由、團隊信任及人性掙扎等社會議題，展現了新聞工作者在困境中所面臨的抉擇。



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