《卧底高中》獲封韓版逃學威龍　與朴炯植《寶物島》對打惹話題

【韓劇推薦2025】徐康俊退伍後的首部作品《卧底高中》與朴炯植主演的復仇爽劇《寶物島》於上周同日同時段開播，兩位人氣男演員皆突破原本形象，不僅徹底黑化、挑戰反派角色，更上演大膽的親密戲，兩部劇都創下播出平台的收視新高，原以為在第三集收視率就會拉開距離，沒想到《卧底高中》在第四集結尾上衝到8.3%，目前位居《網路温度計DailyView》韓劇網路口碑排行榜（3日榜）第2名，《寶物島》的收視則突破10.2%，也高居《網路温度計DailyView》韓劇網路口碑排行榜（3日榜）的第4名，這兩部同時段對打的韓劇，無疑成為近期最熱門的影視話題之一。



《卧底高中》在第四集結尾上衝到8.3%，目前位居《網路温度計DailyView》韓劇網路口碑排行榜（3日榜）第2名。（網路温度計DailyView授權使用）

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徐康俊退伍後首部回歸作 扮高中生上演韓版《逃學威龍》

有「浪漫王子」之稱的徐康俊終於在去年退伍後，推出了戲劇作品《卧底高中》，他在劇中化身國家情報院特工，為了找出國家重要寶物的只好穿上校服潛入校園，熟悉的劇情就像是經典電影《逃學威龍》，周星星（周星馳 飾）身為皇家香港警察特別任務連高級督察，受上司委派假扮學生混入一間中學當卧底，搜尋一支失槍的下落，兩部作品有著些許的異曲同工之妙，而現年31歲的徐康俊即使穿回高中制服，扮演18歲高中生，卻毫無違和感，帥氣俐落的動作戲更是讓觀眾為之一亮。

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結合校園欺凌的黑色幽默喜劇 網友大讚徐康俊演技

《卧底高中》是一部結合黑色幽默以及懸疑情節的爆笑喜劇，並同時包含校園欺凌、升學壓力、階級區分等劇情元素，在輕鬆搞笑的橋段中，讓社會大眾正視到嚴肅的社會議題，該劇首播收視率為5.6%，第二集更直接飆升到6.6%，熱度與口碑不斷上漲，網友們都給予一致好評，「風格鮮明，超級舒壓」、「爽點跟笑點很多」、「一直知道徐康俊很帥，這部劇裏面更帥了」，許多粉絲都大讚徐康俊不僅演技變得更好，退伍後的顏值更帥出新高度了！

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暗黑復仇爽劇熱潮上漲 《寶物島》收視飆升奪冠

韓國近年來相當流行各種黑暗復仇爽劇，像是《黑暗榮耀》、《來自地獄的法官》、《善意的競爭》都深受韓國大眾的歡迎，由朴炯植、許峻豪領銜主演的Disney+原創韓劇《寶物島》也加入復仇劇的賽道了，集結金錢、權力與人性選擇，為一部以政治陰謀與財務危機為主題的劇集，一開播就引起熱烈的迴響，第二集的收視馬上飆至8.1%，第三集則一路突破10.2%，成為同時段韓劇的冠軍，更直接登上Disney+的熱播榜第一名。

由朴炯植、許峻豪領銜主演的Disney+原創韓劇《寶物島》也加入復仇劇的賽道。（《寶物島》劇照）

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跳脱浪漫男神路線 朴炯植前所未有的暗黑魅力

該劇最大的亮點為飾演男主角的朴炯植，他一改過去在《大力女子都奉順》、《單戀原聲帶》、《低谷醫生》中留下的純情暖男形象，首次挑戰暗黑反派，在劇中演繹一個心思縝密、充滿野心的秘書長，為了報仇而不惜一切，更與女主角上演激烈牀戲與火辣的鴛鴦浴場面，網友們都紛紛驚歎於朴炯植破格的演技：

「後續的劇情讓人蠻猜不透的，很期待」

「這部劇的吻戲真的好多」

「寶物島很狗血很不錯，期待朴炯植大反擊」

「朴炯植正裝造型超帥」。



該劇最大的亮點為飾演男主角的朴炯植。（IG@phs1116）

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