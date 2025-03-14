金秀賢形象全崩塌！網民盤點韓國單身「清泉」OPPA　嘆：所剩無幾

韓國一線男星金秀賢近日被爆出曾秘戀已故女星金賽綸，最新聲明雖認愛但否認未成年交往，形象全面崩塌。隨著這場風波愈演愈烈，有網友就感嘆韓國娛樂圈未婚的「清泉」男神是否已經寥寥可數，引發大眾紛紛盤點現時韓圈還依然零負評的「黃金單身男神」！



가로세로연구소@Youtube (3月13日更新)

金秀賢被爆曾秘戀已故女星金賽綸，並向對方追討7億韓元債務的新聞熱爆全網，在不停有新親密照流出後，金秀賢的經紀公司14日終發最新聲明認愛。有網民就表示金曾經被封為「D社放棄追蹤」藝人之一的男神，現今卻爆出如此炸裂的新聞，嘆指現今韓圈還依然是「清泉」的男神是否已經所剩無幾，引起網民紛紛盤點至今依然還是零負評的黃金單身男神，到底有誰上榜呢？一起來看看吧！

金秀賢與金賽綸懶人包 從15歲未成年秘戀、7億追債到人設崩壞

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1.朴寶劍

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朴寶劍一向以陽光暖男形象深受觀眾喜愛，於2015年的電視劇《請回答1988》中飾演主角之後迅速爆紅，更得到「國民弟弟」的稱號。他因爆紅後都仍然保持善良，謙虛有禮的性格，而經常受到外界稱讚。

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2.丁海寅

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丁海寅與孫藝珍搭檔出演《經常請吃飯的漂亮姐姐》爆紅後，劇中的姐弟戀令他獲得「國民年下男」的稱號。後來與庭沼玟合作的《媽媽朋友的兒子》更是讓他的人氣再度攀升，乾淨純粹的形象，搭配溫暖的笑容讓許多粉絲對他都毫無抵抗力，並稱他為「初戀系男神」。但亦有網民表示丁海寅的形象太過完美無瑕，若然被爆出任何負面新聞，則很有可能會有很大的反面影響。

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3.孔劉

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作為韓國娛樂圈的「黃金單身漢」，孔劉出道多年，所傳出的緋聞寥寥可數，可以稱得上為「緋聞絕緣體」。他無論是作品選擇、私下行事風格都非常穩重，於韓國他甚至被列為「四大公共財」之一，不論演技實力，還是顏值都深受大眾的喜愛。

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4.金鐘國

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《Running Man》的「能力者」金鐘國是韓國娛樂圈內公認的健身狂人，他熱愛健身到甚至開設個人的Youtube頻道，分享自己的健身和運動經驗心得。他更是一位連韓國知名韓媒D社(Dispatch)都放棄跟蹤的藝人，因為D社形容他永遠「不是在健身房，就是在健身房的路上」。

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5.車銀優

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有「臉蛋天才」之稱以男團ASTRO出身的車銀優，一直都以驚人的顏值征服一眾粉絲。網上甚至出現一種說法，「本命是本命，車銀優是車銀優」，即使大家有各自喜歡的偶像，但不論怎麼樣車銀優都是不可挑剔的男神。雖然車銀優有著完美的顏值，但現實生活中的他都鮮有負面新聞和緋聞，私生活亦相當低調。

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6.任時完

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《魷魚遊戲2》播出後任時完人氣再度急升，而他亦是另一位令D社投降的男藝人。D社曾經於某年的情人節，捕捉到他去花店買玫瑰花像是要去赴約，本以為終於拍到他戀愛的證據，誰知道與任時完約會的人竟然是他的媽媽，讓D社都無奈放棄。