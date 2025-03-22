香港童星出身美少女出寫真　半跪沙發露出蜜桃臀　意態撩人惹遐想

被譽為「香港首席美少女」的啦啦隊女神冼迪琦，曾入選過2022年度全球百大美女，甜美亮麗的容貌與性感姣好的身材，吸引大批粉絲們強力關注。2月中旬剛度過26歲生日的小迪，近日發行最新寫真《刻在心迪：冼迪琦寫真》，作為青春蛻變的紀念，大家快來瞧瞧吧！



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香港啦啦隊女神冼迪琦轉大人

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters新生代女神冼迪琦（小迪），曾是香港童星美少女、日本女團 AKB48 Team TP 成員，赴台加入啦啦隊後人氣再度攀升，被譽為「峮峮接班人」。2/13 才剛迎接 26 歲生日的小迪，舉手投足間散發著嫵媚小女人氣息，IG 吸引近 34 萬名粉絲們關注。

冼迪琦（IG@diccc0213）

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《刻在心迪：冼迪琦寫真》內頁搶先看

冼迪琦近期發行最新寫真《刻在心迪：冼迪琦寫真》，由知名攝影師 Kris（康志豪）掌鏡，紀錄小迪在台灣生活的自然與甜美，也讓粉絲們看見舞台之外的冼迪琦。日前搶先釋出的寫真內頁，只見冼迪琦半跪在梳化上露出半顆蜜桃臀，朦朧曖昧的尺度引人遐想。

【同場加映】29歲童顏女星名字惹遐想 147CM高超嬌小、性感寫真一位置有粒癦（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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