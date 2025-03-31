一個爆紅社交平台恐「跌落神壇」女網民一原因怒刪App惹無數共鳴

Ｍeta旗下社群平台Threads在台灣快速崛起，深受年輕人喜愛，然而近日卻因風氣轉變，大批用戶表達不滿，甚至要卸載APP。一名女網友就分享自身經驗，沒想到引發共鳴。



Ｍeta旗下社群平台Threads在台灣快速崛起，深受年輕人喜愛。（unsplash@boliviainteligente）

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Threads風氣惡劣掀刪除潮

一名女網友在「Dcard」發文表示，她當初在Threads上傳了一張精心挑選的個人照，起初獲得不少稱讚，甚至還有網友詢問穿搭資訊，然而不久後，「一位網友就留了一個不是很好的留言，風向就開始變了」。



她起初還因為誇獎留言較多而不以為意，但當看到有人留言「好了啦去洗碗」時，內心不禁感到受挫，開始質疑：「這個世界怎麼了？」只是想分享卻變成人身攻擊，最終，她決定刪除Threads，遠離這股負面能量。

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網友力挺：早該刪了！

文章曝光後，引發不少Threads前用戶共鳴，許多人紛紛留言表示自己也早已刪除該平台，並直指Threads風氣惡劣：「早該刪了，上面一堆偏激瘋子」、「正常人拜託不要用Threads」、「沒事，刪了也好，畢竟社群軟體，有時候是毒藥」、「Threads使用者年齡層低、很多都未成年，他們只想求關注」。



此外，還有網友安慰原PO，認為網路欺凌不只發生在Threads，而是整體社群環境的問題，其實很多網路平台都這樣，「因為很多人覺得在網路上講話不用負責任，心情不好就找人亂罵一通洩憤」，不如回歸現實生活，多看看身邊美好的人事物。

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Threads跌落神壇？年輕用戶熱潮恐難持續

Threads曾被視為X（過往為Twitter）的最強競爭對手，並在2023年推出後迅速累積大量用戶，台灣年輕族群更是熱衷使用。然而，隨著社群氛圍逐漸轉向負面，越來越多用戶選擇退出，是否會影響Threads的長期發展，仍有待觀察。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：差點就取代Twitter…台灣人超愛APP跌落神壇！大批用戶1原因氣到卸載】