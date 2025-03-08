Threads爆紅「敲釘子」音樂game　原來源自呢款Steam遊戲？

近期Threads上一款「敲釘子」的節奏遊戲爆紅，常可以看到許多網友分享這款遊戲的畫面。



配合音樂節奏將釘子一一敲下的遊戲過程十分療愈，也因此吸引許多網友。究竟這款遊戲有什麼獨特的魅力呢？跟著《網路温度計DailyView》一起來看看吧！

Threads爆紅音樂節奏遊戲，Bits & Bops敲釘子游戲，畫面療愈又解壓令人上癮！（點擊放大瀏覽）👇👇👇

Threads熱門敲釘子游戲 點解令網友紛紛沉迷？遊戲內原來仲有其他玩法（01製圖）

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敲釘子游戲爆紅！你能抓到正確節奏嗎？

近期爆紅的「敲釘子」來自音樂節奏遊戲「Bits & Bops」，名為「Hammer Time!」。介面及遊戲方式非常簡單，在遊戲開始後，畫面上會出現一隻手依照背景音樂的節奏放下釘子，而玩家則需要在釘子放置完畢後，根據放下釘子時的節奏將釘子一根一根敲下。

想要將釘子完美敲進木塊中，就必須精準依循音樂節奏敲下釘子，若敲釘子時沒有敲在節奏上，則可能會出現敲空或將釘子敲歪的情形。遊戲中的音樂節奏快慢也會不斷變化，看似簡單但其實非常有挑戰性，鮮少有人能夠從頭到尾將每一根釘子都完全敲平。遊戲操作方式單純、好玩又頗有難度，讓許多人沉迷其中。

療愈遊戲來自Bits & Bops 預計今年第2季正式發行

Bits & Bops為澳洲獨立遊戲工作室Tempo Lab Games開發、上架於Steam平台上的PC遊戲，目前尚未正式發行，玩家可下載Demo版本進行試玩，遊戲預計於今（2025）年第2季正式發售。除了近期在網路上流傳的「敲釘子」之外，其實Bits & Bops中還包含了許多有趣的節奏小遊戲。

Bits & Bops的開發團隊為人氣節奏遊戲《節奏天國》（リズム天國）的愛好者，以這款遊戲來致敬自己喜歡的作品。在遊戲中玩家將和可愛的狗熊「Bop」一起挑戰多達20種的節奏小遊戲。簡單的遊戲操作非常容易上手，搭配手繪風格畫面，玩起來相當療愈，必須時刻集中精神留意節奏變化的遊戲形式，也不失緊張刺激。

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除了近期在Threads上引發話題、跟著節奏敲釘子的「Hammer Time!」外，Bits & Bops中其實還有其他好玩的節奏遊戲。像是配合音樂拍照的「Flipper Snapper」，以及讓小鳥們跟著節奏對話的「Meet&Tweet」等等。

若是被Threads上瘋傳的「敲釘子」遊戲燒到的話，不妨下下載Demo版體驗，並且將遊戲加入Steam的願望清單等待正式發售吧！

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