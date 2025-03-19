Chiikawa、Jellycat爆紅興起「療癒經濟」年輕人為情緒壓力找寄託

從英國絨毛玩偶品牌Jellycat到日本超人氣IP Chiikawa吉伊卡哇（ちいかわ），這些風靡全球的品牌帶動了相當驚人的「療癒經濟」。



根據全球健康研究所的一份報告，療癒經濟每年以10%的速度在成長，可望在2025年的市場規模達到7萬億美元，究竟身在這個世代的年輕人為什麼都無法抗拒這些療癒又可愛的小東西呢？讓《網路溫度計DailyView》帶大家認識這個強勁趨勢吧！

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Chiikawa、Jellycat爆紅背後 Z世代引領療癒經濟潮流（X@ngnchiikawa；01製圖）

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疫情時代讓社會陷入不安 失眠與憂鬱症盛行率日益嚴重

自2020年新冠疫情開始延燒，到疫情後全球不穩定的局勢，現代人的精神壓力越來越大，不少人陷入了焦慮與迷茫的內耗中，這些現實困境壟罩著大多數的年輕人，在這樣的情況下人們急需一個出口，也因此孕育出了「療癒市場」，面對無法突破的困境，借助療癒暫時逃脫現實，重新給予內心力量，這就是療癒的核心價值。

根據世界睡眠協會統計，全球有約20億人失眠飽受失眠所苦；世界衛生組織（WHO）的資料顯示，全球約有3.22億人罹患憂鬱症，香港整體則有33%人有中度至重度抑鬱，種種的數據報告都顯示出憂鬱症的盛行率正以驚人的速度在持續攀升中，「療癒經濟」也因此逐漸興起。

年輕人急需宣洩壓力的出口 藉由「療癒」找回內心平靜

「療癒經濟（Healing Economy）」是指通過各種療癒服務來滿足人們心理健康需求的經濟型態，它涵蓋了從音樂、冥想、繪畫、寵物陪伴、購物等多種形式，幫助他們在快節奏的日常中緩解壓力、恢復精力。

當代年輕人不僅僅是消費者，更是「療癒經濟」的推動者，他們透過各種方式追求內心平靜，從毛絨玩偶、美食再到瑜珈、芳療等，這些都反映出他們對「心理健康」與「情緒價值」的重視，療癒經濟的崛起不僅改變了市場趨勢，也讓整個社會更關注心理健康的重要性，也成為了一種新的經濟現象。

「世界上最柔軟的玩具」Jellycat賦予玩偶生命、融入日常

伴隨著競爭越來越激烈的現代生活，一個來自英國的玩具品牌「Jellycat」迅速竄紅，1999年由一對英國兄弟所創立，以其可愛又獨特的毛絨玩具而聞名，被稱為「世界上最柔軟的安撫玩具」，客群面向從0-100歲的人群，不僅是為嬰兒提供安全的玩具，也能治癒充滿不安感的成年人。

Jellycat的行銷模式主要是將玩偶擬人化，品牌會為每一款玩偶創造一份專屬的產品手冊，賦予牠們人格化的故事背景，在Jellycat的世界觀中，每個絨毛玩具都是一個生命體，他們將日常隨處可見的小物件製作成玩偶，比如常見的蔬菜、水果、植物，畫上兩顆眼睛、微笑與四肢，就有了生命力。

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品牌提供治癒陪伴、觸動情感共鳴 創下2億英鎊的營業額

具備「陪伴、柔軟、治癒」等要素的Jellycat切中這個時代的主流情緒，在心理學的一項研究指出，人們依戀毛絨玩具的現象稱為「軟物依賴」情節，將毛絨玩具當作「過渡物件」，也就是情緒寄託的對象，提供心靈上的慰藉。

近年來在人們更加注重心理健康的趨勢下，Jellycat便成為許多人舒壓與心靈的選擇，在全球掀起熱潮，線下店更通過精心包裝與展示方式，為消費者提供一個可以直觀感受玩偶生命力的場所，在選購與打包過程中都提供了極高的情緒價值，截至2023年，品牌營業額達到2億英鎊（約20億港元），在全球77個國家銷售。

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紅遍亞洲的Chiikawa透過3個可愛角色引發共鳴

另外一個「療癒經濟」最成功的案例非Chiikawa莫屬，由日本漫畫家Nagano所創作的網漫系列，不僅意外在日本爆紅，深受MZ世代的喜愛，更紅遍了整個亞洲，可說是近年來最強大的角色IP之一。

雖然作者創造Chiikawa的初衷是為了逃避現實，期許自己也能成為如此討喜的角色，不過漫畫中的劇情更著重於小可愛們的成長故事，從事勞動工作的他們遭遇到許多挫折與不幸，但卻互相扶持並堅持到底，在整個畫風可愛又療癒的氛圍下，讀者反而感受到角色們在殘酷世界保持純真與脆弱的形象，這也是該部作品能引起巨大共鳴的主要原因之一。

療癒經濟的崛起不僅改變了市場趨勢，也讓整個社會更關注心理健康的重要性，也成為了一種新的經濟現象。療癒經濟的興起帶來了新的產業機會，這是一個現象級的變化，年輕消費者越來越願意投資於滿足自身精神需求和心理健康的產品與服務，這種趨勢不僅推動了高附加值的文化產業發展，也讓產品的價值更體現在其承載的情感連結與文化意義上。

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