BMI計算肥瘦已過時！2025全新肥胖標準出爐　3大指標成肥胖關鍵

BMI（身體質量指數）一直被視為衡量肥胖的黃金標準，但隨著醫學研究進步，專家發現這項指標已無法全面反映健康風險。近日吳銘鋐醫師表示在國際權威期刊《Lancet》在2025年1月的最新研究中，將肥胖重新定義為一種慢性疾病，並將肥胖分兩大類，並提出三項指標來判斷。



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吳銘鋐醫師表示過去BMI計算方式（體重÷身高平方）雖簡單易懂，卻存在明顯盲點，例如肌肉量高的人可能被誤判為超重，而體脂過高但BMI未超標的「隱形肥胖」族群卻被忽略，而在國際權威期刊《Lancet》最新研究顯示，肥胖的真正危害在於脂肪堆積對器官功能的破壞，因此BMI不能是判斷個人健康的指標，並將肥胖細分為兩大類。

1. 「臨床肥胖」

臨床肥胖屬於慢性全身性疾病，特徵是過量脂肪，導致組織、器官以及整個身體受損，如心血管疾病、代謝異常、關節負荷過重等，整個身體機能發生改變，甚至影響日常行動能力。

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2. 「臨床前肥胖」

臨床前肥胖意思即體內脂肪雖超標，但器官功能尚未明顯異常，但此階段慢性病風險已大幅提升，例如患上第二型糖尿病、高血壓、心臟病等等的風險增加，需密切監測，若有異常需及早介入治療，在適時也會給予減重的建議。

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吳銘鋐醫師建議，可參考並結合以下的三項指標，綜合判斷是臨床肥胖、還是臨床前肥胖，比單一看BMI更精準，若超出指標，就建議適時建立減重的計劃

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1.腰圍：

男性＞90公分、女性＞80公分，若超過指定公分，即代表內臟脂肪可能過多。

2.腰臀比（腰圍除以臀圍)：

男性＞0.9、女性＞0.85，若超過指定比例，反映脂肪分布可能異常。

3.體脂率：

男性＞26%、女性＞30%，體脂百分比直接顯示脂肪堆積程度。

資料來源：初日醫學——宋晏仁醫師x Cofit