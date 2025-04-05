啦啦隊女神IG連晒多張內衣照　口咬薯片解放好身材　網民：噴鼻血

峮峮（吳函峮）近來工作滿檔，身為中信兄弟啦啦隊的人氣成員外，也是台綜《飢餓遊戲》主持人，日前日她在社群上發文貼出多張內衣美照，釣出好友KID留言標記畇二直呼：「你看他。」發文的最後一張，捕捉了峮峮私下自然的模樣，意外亮點讓網友直呼：「最後一張最經典。」



峮峮分享3套內衣的美照，第一張是她穿著墨綠色內衣、手裡抱著薯片，嘴巴咬著薯片，放送白皙深溝；另一套是綠色系內衣搭配寬褲，手拿甜食和飲料，峮峮對鏡頭甜美微笑，散發輕鬆的氛圍；最後一套則是酒紅色內衣，峮峮拿著電話往前傾看向鏡頭，俏皮又有女人味。

峮峮分享3套內衣的美照。（IG@qun_04）

峮峮分享3套內衣的美照。（IG@qun_04）

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身為「吃貨」的峮峮，在最後一張放上她眼神專注盯著薯片的照片，可愛亮點讓網友直呼：

「薯片誰能不喜歡」

「噴鼻血」

「看到食物眼睛會發光的山君」

「最後一張是眼睛一亮的感覺嗎？」



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