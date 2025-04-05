男友做愛要求2大「AV高難度姿勢」更嘲諷女友：不是最基本的嗎？

許多人DIY時都會看A片，一名女網友分享，近期和男友發生關係時，對方竟要求她做出2種A片才會出現的高難度姿勢，讓她相當不滿。貼文一出後，引起廣大網友熱議。



這名女網友在台灣Dcard以「男友把A片姿勢用在我身上」為題，指出男友交過3任女友，每一任都有發生過關係。

女網友在Dcard發文抱怨，男友希望她做到「AV級高難度姿勢」引廣大網友熱議（點擊放大瀏覽）👇👇👇

男友做愛要求用A片姿勢 仲指「識係基本」 網友震驚：AV只係演戲（01製圖）

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女網友指近期她和男友愛愛時，男友要求她做出2種在A片才會出現的高難度姿勢，還語出驚人的表示「這個姿勢不是最基本的嗎？不都會？」，讓她相當傻眼。

這名女網友進一步說明，後來心裡有疙瘩，決定跟男友攤牌，直言，

「姿勢我可以學，但不要用一副這不是很基本、怎麼不會的態度？A片看太多或前女友會做這些，不代表我本來就要會！」



甚至叫男友做一次自己要求的姿勢，對方才反省過錯。

貼文一出後，多數網友都表示，

「講話不經大腦真的會令人生氣」

「有職場老鳥霸凌菜鳥的氛圍，也是夠厲害的……男方也真不夠貼心，這事應該是要引導對方，而不是一副用主管的態度」

「A片是演戲，真的很討厭有人想把A片用在現實生活欸！不是每個人都可以這樣做欸，如果希望他生殖器能跟A片一樣大，他辦得到嗎？」

「真的要自己做過才知道多蠢」

「感覺妳男友不太尊重人」



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此外，也有老司機說明A片許多姿勢是要顧及到機位與拍攝角度，舒適度絕不是第一考量，

「你們又不是要拍A片，妳可以這樣跟妳男友說」

「我也會用A片姿勢，但我會關心我女友有沒有舒服到，有一些A片姿勢很爽的！」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】