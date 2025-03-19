政府工｜超筍工！衞生署請配藥員可達47K　公務員約＋無需學位

又有筍工介紹！衞生署近日招聘配藥員，屬於公務員約，月薪由23K起，頂薪可以高達47K！職責主要在衞生署的藥房配藥，以及協助藥物存貨管理及藥物採購工作等共４個工作範疇，想知入職條件是甚麼？如何申請?幾時截止？即睇內文，看看自己是否合資格！



李兆基去世｜清潔工兒子激讚好人 憶剪髮奇遇：話剪得靚仔就得

眾量級Andy老師控訴家寧母女懶人包｜網民眾籌律師費：幫你補補血

金秀賢與金賽綸懶人包 從15歲未成年秘戀、7億追債到人設崩壞（不斷更新)

衞生署-配藥員

月薪: $23,585起

截止日期:27/03/2025 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有職業訓練局頒授的配藥學證書或具備同等學歷；及

(i) 完成由醫院管理局舉辦的3年配藥在職培訓；或

(ii) 完成由認可機構舉辦的3年配藥在職培訓，其中1年須在獲頒授證書後進行；或

(b) 持有本港大專院校配藥學相關認可課程的經評審高級文憑，或具備同等學歷；及

(c) 符合語文能力要求，即DSE或中學會考中英文科考獲第2級(E)或以上成績，或具備同等成績，以及能以粵語／中文溝通；及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

政府工｜14份新招聘 全運會香港賽區請人！副學士+零經驗月薪31K

職責:

(a) 在衞生署藥房配藥；

(b) 協助藥物存貨管理及藥物採購工作；

(c) 管理一所小規模藥房；及

(d) 審查廣告以執行《不良廣告(醫藥)條例》。

薪酬:

總薪級表第8點（每月港幣23,585元）至總薪級表第21點（每月港幣47,010元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘3年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

(a)申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組，信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(d)持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請書提交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。

(e)在網上遞交申請的人士，須在2025年4月3日或之前把所需的証明文件副本郵寄至下列聯絡地址，並在信封及各証明文件副本上註明網上申請編號。

(f)申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。

詳情按此