政府暑期工｜海關11K招聘實習生　專上學院+任何學科+Year 2都得

讀緊Year 2或Year 3的大學朋友仔留意喇！近日海關正在招聘暑期實習生，而且還要是多個部門包括機場科/情報科/訓練及發展科等多達11個部門請人，每個部門的入職要求略有不同，但有好幾個部門最低入職要求是就讀專上院校，即使讀緊Year 2 ( 三年制)都可以申請，每月津貼$11,200，暑期工來說薪酬也不錯，而且最緊要有嘢學。在實習期間若儲到政府工的經驗，相信對將來畢業後投身政府或紀律部門都有幫助呢！



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海關暑期工招聘部門｜1. 機場科

入職條件

(a) 為正在專上院校修讀第二年級（三年制）或第三年級(四年制)的全日制學士學位課程學生；

(b) 具備良好的中、英文口語表達及書寫組織能力；及

(c) 具備良好的電腦應用知識（包括Microsoft Word、Excel、PowerPoint及中文輸入法）。

職責

(a) 協助處理一般公眾查詢；

(b) 就查詢内容對有關條例／管制要求進行資料搜集並草擬答覆；

(c) 協助進行有關職安健或其他主題的探訪、資料搜集和研究；

(d) 協助準備宣揚職安健意識的宣傳資料；

(e) 宣傳和協助旅客使用虛擬海關服務大使；及 (f) 就一般辦公室行政及檔案管理等範疇提供支援。 [附注：工作地點為機場。]

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海關暑期工招聘部門｜2.消費者保障科

入職條件:

(a) 為正在專上院校修讀第二年級（三年制）或第三年級(四年制)的全日制學士學位課程學生為佳，修讀市場學／新聞與傳播學會優先考慮；

(b) 須具備良好表達技巧；及

(c) 須操流利粵語和英語，及通曉中英文書寫。

職責:

(a) 協助籌辦研討會以向商戶宣傳 (i) 《玩具及兒童產品安全條例》的最新安全標準及促使遵守識別標記和雙語警告規定及 (ii) 《商品說明條例》；

(b) 擬備研討會的簡報資料；

(c) 透過在玩具及兒童產品的銷售熱點派發小冊子或以網上方式邀請更多目標商戶參加研討會；及

(d) 協助於六月及七月舉辦研討會。

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海關暑期工招聘部門｜3.貴金屬及寶石交易商監理科

入職條件:

(a) 為正在專上院校修讀第二年級（三年制）或第三年級(四年制)的全日制學士學位課程學生為佳；

(b) 須精通電腦軟件（包括Microsoft Word、Excel、PowerPoint及中文輸入法），具備良好的平面設計和編輯影片/照片技巧會優先考慮；

(c) 須具備良好的溝通及表達技巧；及

(d) 須具備良好的中、英文口語表達及書寫組織能力。

職責:

(a) 協助處理貴金屬及寶石交易商註冊的相關工作；

(b) 在活動、研討會及網上講座提供後勤支援；

(c) 協助準備宣傳品及簡報資料；及

(d) 一般行政及辦公室支援工作。

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海關暑期工招聘部門｜4.情報科

入職條件:

(a) 為正在專上院校修讀第二年級（三年制）或第三年級(四年制)的全日制學士學位課程學生為佳，修讀物流、運輸及供應鏈管理會優先考慮；

(b) 具備良好的電腦應用知識（包括Microsoft Word、Excel、PowerPoint及中文輸入法），具備良好的平面設計和編輯影片/照片技巧會優先考慮；

(c) 具備籌辦活動的經驗、良好的設計知識、溝通能力和表達技巧為佳；及

(d) 須操流利粵語和英語。 職責: 支援香港海關．業界聯繫計劃。

職責

(a) 協助海關聯絡主任制定香港海關．業界聯繫計劃；

(b) 協助設計香港海關．業界聯繫計劃紀念品；

(c) 協助聯繫不同公司，安排會面事宜；及

(d) 協助記錄會面後所得的資料。

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海關暑期工招聘部門｜5.版權及商標調查科

入職條件:

(a) 為正在專上院校修讀第二年級（三年制）或第三年級(四年制)的全日制學士學位課程學生為佳，修讀設計／市場學／創意媒體／視覺傳達／平面設計／新聞與傳播學會優先考慮；

(b) 須具備籌辦活動的經驗（以青少年教育活動為佳）、良好的網頁設計知識、平面設計知識、溝通能力和表達技巧；及

(c) 須具備良好的中、英文口語表達及書寫組織能力。

職責:

主要負責支援香港海關籌辦青少年活動：

(a) 協助制定青少年活動的計劃；

(b) 協助設立及管理青少年活動網頁；

(c) 設計及安排推廣青少年活動；及

(d) 聯繫學校及非政府團體，安排青少年活動。

海關暑期工招聘部門｜6.陸路邊境口岸科

入職條件:

(a) 為正在專上院校修讀第二年級（三年制）或第三年級(四年制)的全日制學士學位課程學生為佳，修讀設計／市場學／創意媒體／視覺傳達／平面設計／新聞與傳播學會優先考慮；

(b) 須對社交媒體平台有一定認識;

(c) 須具備影片剪輯／平面設計的經驗；

(d) 具備Photoshop／Final Cut Pro軟件操作能力為佳；及

(e) 須具備良好的中、英文書寫能力。

職責:

(a) 協助為海關搜查犬課/跨境一鎖計劃設計及製作宣傳品（如：宣傳短片、圖像）；

(b) 協助宣傳短片及相片的拍攝、剪輯及後期製作；

(c) 協助進行與貿易關係／全球執法犬隻／跨境一鎖計劃／陸路邊境口岸項目發展及旅檢貨檢處理的資料搜集、分析和研究；

(d) 協助組織活動／考察；及

(e) 協助一般行政及支援工作。

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海關暑期工招聘部門｜7.港口及海域科

入職條件:

(a) 為正在專上院校修讀第二年級（三年制）或第三年級(四年制)的全日制學士學位課程學生，修讀工商管理／市場推廣／物流或供應鏈管理會優先考慮；

(b) 具備籌辦推廣活動的經驗、良好的溝通能力和表達技巧；

(c) 精通電腦軟件（包括Microsoft Word、Excel、PowerPoint及中文輸入法），具備良好的平面設計和編輯影片／照片技巧會優先考慮；及

(d) 具備良好的中、英文口語表達及書寫組織能力。

職責:

支援香港海關推廣自由貿易協定中轉貨物便利計劃(中轉易)。

(a) 協助準備宣傳資料；

(b) 協助聯絡商會或商業機構以籌辦推廣活動；

(c) 協助舉辦研討會及網上講座；

(d) 進行有關自由貿易協定及相關主題的研究，包括資料蒐集和分析；及

(e) 協助處理一般行政工作。

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海關暑期工招聘部門｜8.海關事務及合作科

入職條件:

(a) 為正在專上院校修讀第二年級（三年制）或第三年級(四年制)的全日制學士學位課程學生為佳，修讀中文、英文及會計學會優先考慮；

(b) 擁有一般行政及舉辦活動經驗為佳；

(c) 須具備中文輸入法知識；及

(d) 須具備良好的中、英文口語表達及書寫組織能力。

職責:

(a) 協助籌備會議或職務探訪；

(b) 協助舉辦活動；及

(c) 協助處理一般行政工作（例如: 財政資源管理及檔案系統管理等）。

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海關暑期工招聘部門｜9.貿易單一窗口科

入職條件:

(a) 須為全日制學士學位課程學生；

(b) 具備籌辦宣傳及推廣活動經驗、平面設計及創意媒體知識會獲優先考慮；

(c) 須具團隊精神、責任感、良好溝通技巧；及

(d) 須具備良好的中、英文口語表達及書寫組織能力及熟悉電腦操作。

職責:

支援外展及訓練小組籌辦貿易單一窗口宣傳推廣活動。

(a) 協助規劃宣傳及推廣活動並進行企業探訪；

(b) 協助設計及安排印製宣傳品；

(c) 記錄宣傳及推廣活動的統計數據及編製報告；及

(d) 提供後勤支援。

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海關暑期工招聘部門｜10.訓練及發展科

入職條件:

(a) 為正在專上院校修讀第二年級（三年制）或第三年級(四年制)的全日制學士學位課程學生為佳，修讀設計／市場學／創意媒體／視覺傳達／平面設計／新聞與傳播學會優先考慮；

(b) 須具備籌辦活動的經驗（以青少年教育活動為佳）、良好的平面設計知識、溝通能力和表達技巧；及

(c) 須操流利粵語和英語。

職責:

支援香港海關籌辦招聘推廣活動。

(a) 協助制定招聘推廣活動的計劃；

(b) 協助設計及安排招聘推廣活動；

(c) 聯繫學校及非政府團體，安排招聘推廣活動；及

(d) 協助一般行政工作。

[附注：實習生一般在屯門香港海關學院或北角海關總部大樓工作。視乎實際安排，亦有機會在展覽中心或學校等地方工作。]

海關暑期工招聘部門｜11.貿易關係及公共傳訊科

入職條件:

(a) 為正在專上院校修讀第二年級（三年制）或第三年級(四年制)的全日制學士學位課程學生為佳，修讀設計／市場學／創意媒體／視覺傳達／平面設計／新聞與傳播學會優先考慮；

(b) 須對社交媒體平台有一定認識；

c) 須具備影片剪輯／平面設計的經驗；

(d) 具備Photoshop / Final Cut Pro軟件操作能力為佳；及

(e) 須具備良好的中、英文書寫能力。

職責:

(a) 協助設計及製作宣傳品（如：宣傳短片、圖像）以用於推廣活動及社交媒體平台；

(b) 協助宣傳短片及相片的拍攝、剪輯及後期製作；

(c) 協助進行與貿易關係及公共傳訊有關的資料搜集和研究；

(d) 協助組織活動；及

(e) 協助一般行政工作。

所有部門暑期工每月津貼: $11,200

聘用條款:

暑期實習生會按非公務員合約條款聘用。實習期於 2025年 6月中至 7月，為期約6星期。暑期實習生一般須每周工作 44小時。 （視乎服務需要，暑期實習生或須在正常工作時間以外、周末和假日上班。）

申請手續:

郵寄 Ｖ

互聯網 X

(a) 申請人應從公務員事務局網站下載申請表格 (http://www.csb.gov.hk/tc_chi/admin/appoint/782.html)，並把填妥的申請書連同證明其學生身份的證書及修業成績表副本，在截止申請日期或之前郵寄至下列聯絡地址（申請日期以信封上郵戳所示日期為準）。如申請人沒有提交證明其學生身份的證書及修業成績表副本，申請將不獲受理。

(b) 請在申請表格及信封面註明申請職位名稱。

(c) 申請人只可申請一個香港海關的暑期實習生職位。如申請人申請多於一個職位，申請將不獲受理。

(d) 為避免郵件過期或未能成功派遞，申請人在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已支付足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本署，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。以傳真／電郵方式遞交的申請表格，概不受理。

(e) 所有申請表格，如資料不全、或逾期遞交、或非使用指定的申請表格、或並未妥為簽署，申請將不獲考慮。

(f) 小組面試暫定在 2025 年 3 月 17 至 24 日期間舉行，面試邀請信將於2025 年 3 月 10日的一星期內發出。如應徵者未獲邀面試，則可視作落選。

(g) 由於邀請信將以電郵方式送出，申請人必須於申請表格上提供正確的電郵地址，並有責任查閱電郵，以確保邀請信妥為收悉。