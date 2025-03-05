筍工！醫管局請二級助理　幫BB沖奶＋洗奶樽！F.3學歷月薪可達24K

醫管局長期人手短缺，不時有不同職位招聘，近日釋出的一份工種頗特別，雖然職位名稱是叫「二級運作助理」，但學歷要求不高，中三都可以申請，而其中職責是幫手沖奶和洗奶樽！截止日期為3月11日，想知自己是否合資格，即睇內文！



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港島東醫院聯網- 二級運作助理 (營養部)(HKEC250264)

月薪:$19,764起

截止日期 : 11/3/2025

+ 3

入職要求

(a)中五程度及曾接受合資格的技能培訓; 以及持有認可相關牌照 / 證書 [第III級: 所有電力加熱式鍋爐(包括自動控制的)蒸汽容器 或 第VI級: 蒸汽容器];或

(b)中三程度及完成認可培訓; 以及持有認可相關牌照 / 證書 [第III級: 所有電力加熱式鍋爐(包括自動控制的)蒸汽容器 或 第VI級: 蒸汽容器];

(c)具基本電腦運作知識及文書經驗。

(d)具良好工作態度、勤快及責任感。

備 註 :

請參考 https://www.ha.org.hk/haho/ho/hrd_jv/NotestoApplicants.pdf 之申請者須知。

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職責

(a)負責檢查、預備及調製嬰兒配方奶及營養配方的訂單

(b)檢查並確保嬰兒配方奶及營養配方的品質符合部門食物安全及品質指引

(c)操作蒸汽滅菌爐工作，包括消毒奶瓶及器皿等

(d)負責日常部門清潔工作包括清潔奶瓶、器皿、儀器等，以及維持部門環境衛生的工作包括清潔工作枱面、地板、洗手間等

(e)負責處理倉務工作，包括收貨、奶品分類及定期盤點貨量等

(f)負責一般文書工作，包括一般電腦操作、統計、資料輸入等

(g)執行由上司指派的其他職務

資料圖片

薪酬

月薪港幣19,764元正至24,023元正

完成合約後並工作表現良好之合約員工，最高可獲合約期內的月薪總額5%為約滿酬金。

申請方法

郵寄 V

互聯網Ｖ

有意申請者請於截止日期前透過以下其中一個途徑遞交申請表：

(a)填妥醫院管理局職位申請表 HA(G)13，註明申請職位及職位參考編號，及提供有關證明文件副本，於截止日期前送交香港柴灣樂民道3號東區尤德夫人那打素醫院綜合大樓C座2樓港島東聯網人力資源部；或

(b)透過網上系統登入並填妥及遞交網上申請表。