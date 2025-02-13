政府工｜ 民政總署請行政助理月薪28K　乞食科都得+1年經驗即可

市道不佳，想有份安穩的工作，必選政府工。民政事務總署為元朗事務處招聘行政助理，任何學位只要有一年工作經驗都可以合資格申請，職責內容是一般行政管理工作，月薪有28K，雖然屬非公務員合約，但可以說是入政府部門的起步！



民政事務總署-行政助理(元朗民政事務處)

月薪:$28,725

截止日期 :21/02/2025 17:00:00

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入職條件:

(1) 持有本港頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(2) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級(C級)或以上成績，或具同等學歷；

(3) 具備良好中、英文會話及書寫能力；

(4) 具備良好電腦知識，包括MS Excel、PowerPoint 及中文電腦文書處理;

(5) 具備良好的溝通及人際關係技巧 ;

(6) 最少一年工作經驗；

(7) 具行政或政府/公共機構相關工作經驗的申請人可獲優先考慮。

註:

(1)香港中學文憑考試應用學習科目(最多計算兩科)「達標並表現優異」成績，以及其他語言科目C級成績，會被視為相等於新高中科目第3級成績；香港中學文憑考試應用學習科目(最多計算兩科)「達標」成績，以及其他語言科目E級成績，會被視為相等於新高中科目第2級成績。

(2)有關科目可包括中國語文及英國語文科。

(3)2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科(課程乙) C級及E級成績，在行政上會分別被視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第3級和第2級成績。

職責:

(1) 負責一般行政及管理工作，例如:資源管理、系統及檔案管理、項目計劃的籌備、統計資料的蒐集和分析、報告書匯編等；

(2) 處理市民的投訴／查詢／申請；

(3) 協助辦公室運作，包括撰寫和擬備會議紀錄和資料文件、統籌會議和活動所需的輔助安排以確保順利進行、與政府部門和其他有關團體聯絡；

(4) 協助籌備和進行有關選舉、選民登記及選民投票率的工作(如適用)；以及

(5) 協助執行上司委派的任何其他職務。

聘用條款:

(1) 申請人如獲聘用，將會按非公務員合約條款受聘，合約期為不多於10個月；以及

(2) 受聘人或需要超時工作及在星期六、日及公眾假期工作。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(1) 申請表格[G.F.340(7/2023修訂版)]可於民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http：//www.csb.gov.hk)下載。

(2) 申請人須把填妥的申請表格連同詳盡履歷及學歷副本，郵寄或親身送至元朗青山公路(元朗段)269號元朗民政事務處大廈5樓512室人事組。如親身遞交，請於截止申請日當天下午五時前送達下述地址。請在信封面註明「申請合約行政助理職位」。