內地男驚訝港女「顏值」都分區！旺角區女生清爽乾淨　呢區最養眼

一講到香港，不少遊客都會覺得是一個國際大都會，是購物和美食的天堂，但近日有來港旅遊的內地男卻表示，香港讓他印象最深刻的是「服務人員的顏值」。他還形容香港服務人員的顏值是「流動且分層的」，不同地區的人顏值級數亦有所不同，引起網民熱論。

圖自小紅書

近日，有一位內地男網民於小紅書上發文表示，他每次前往香港旅遊，對於服務人員的顏值都有一個深刻且明顯的感受，那就是他們的顏值是「流動且分層的」。他的意思是，不同地區的服務人員，外貌或打扮都有顯著差異，顏值級別亦有所不同。

他於文中以三個地區的服務人員作為例子指出，在旺角的超市，店員「大都精神幹練，清爽乾淨」，大部分人都是「中人之姿」。但到了堅尼地城的化妝品店，店員的顏值就「一下上來了」，不論妝容還是衣著都立刻「精緻起來」。而最令他「過目不忘」的，則是位於港島中環商圈的店員。他分享指，當他在那裡逛街時，瞬間便感受到店員「顏值的顯著增加」，而且還「經常能見到漂亮得像電影明星的年輕男女」，令他印象非常深刻。

三十九劇照

對於這種顏值「流動分層」的現象，樓主認為這是一個香港作為「典型資本主義城市」的剖面，並疑惑反問：「不知道是不是我的錯覺？」

貼文一出即引起網民熱烈討論，有內地網民分享與樓主相似的經歷，指其多年前於中環吃午餐時，曾遇到一位女生「身姿挺拔端正，頭髮如絲緞」，穿著與妝容都相當有質感，更形容當刻「彷彿在看港劇」。有網民則表示，香港女生的美「不是說五官有多美、長得多好看」，吸引人的是「她們那種獨特的從容自信的氣質」。

但亦有網民指出：「我怎麼沒覺得，都那樣吧」、「生活了這麼多年，沒這種感覺」。也有網民表示，「在每個大城市都會有同樣的感受」，「內地越貴的地區，顏值和氣質也越好」，並認為「經濟和顏值掛鉤」，若果「你有錢，你也可以精緻」。

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