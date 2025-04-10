HR必問「離職原因」好多人答錯！專家教2雷位要避開＋高情商應對

在求職面試過程中，「為什麼離開上一份工作？」是面試官最常提出的問題之一。這個看似簡單的問題，往往讓許多求職者感到棘手，不知如何回答才得體，企業管理顧問「Son姐」就列出兩大回應地雷位，求職者要小心避開啦！



《和解在後》劇照

「為什麼離開上一份工作？」幾乎是求職面試必問的問題之一，但如何能回答得體，既誠實又不踩地雷呢？《開罐OPENER》就請教了有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」，表示求職者要避開兩大地雷位，才能增加印象分，增加獲聘機會！

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地雷位一：批評前公司或上司

Son姐強調，無論離職原因是否涉及人事問題，求職者切忌在面試中抱怨前公司或上司，甚至提及私人事務「一般離開一間公司，都係因為人事關係，但唔使講到咁白。」過度負面的評論容易讓面試官質疑求職者的專業性和團隊合作能力。

地雷位二：阿諛奉承或虛假陳述

部分求職者為討好新公司，會刻意貶低前公司或過度吹捧應徵企業，Son姐直言此舉反而弄巧成拙「例如話讚間新公司點好，其實一聽就知假，你都未入去做。」

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既然負面評價和虛偽奉承皆不可取，求職者應如何回應才能留下好印象？Son姐認為，關鍵在於將焦點從「為何離開舊公司」轉移至「為何選擇新工作」，並以客觀角度突顯自己的求職動機。

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1.聚焦新工作的吸引點

Son姐建議，回答應集中解釋為何選擇應徵的職位，例如「轉工係因為新崗位能提供更廣闊的發展空間」、「希望挑戰不同行業方向」或「想賺更加多嘅錢」等等，這樣的回答既能展示求職者的目標清晰，亦避免觸及敏感話題。

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2. 客觀比較新舊公司差異

求職者可透過客觀分析新舊公司的差異，展現理性思考。例如前公司與現公司規模與制度上的分別，「例如你轉去大公司，規模制度一定更加完善」，不僅避免主觀批評，亦能突顯求職者對新公司的了解與期待。

Son姐亦指出，現時不少企業的人力資源部門在招聘過程中「冇進步」，問題刻板且缺乏針對性，導致「請唔到人」，企業應檢討面試流程，而求職者面對刻板問題亦更應提前準備好，才能在面試中脫穎而出。

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