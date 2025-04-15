日本地震｜2個月內微震1300次！專家:不尋常　網民晒13KG逃難背囊

近期全球接連發生強地震，緬甸3月底才發生7.9的毀滅性地震，而日本南海海槽大地震的機率也大大提升至80%，讓日本漫畫家竜樹諒於《我所看見的未來》預言日本2025年7月5日會發生大地震又再次討論。近日有日本媒體報道，有專家指日本山口縣北部觀測到超過1300次地震，雖然極為微弱，但仍引起專家注意警告「不尋常」。



(路透社)

根據日本《RCC NEWS》報導，由今年2月開始，山口縣北部及萩市郊外的山區（即中國地區)，一直有「神秘地震活動」發生，過去一個月的地震次數更不斷增加，至今已有1300多次微地震，最大震度只得黎克特制規模1.8級。

地震的特徵讓人擔憂

雖然這些微小地震都是人體無法察覺，但京都大學防災研究所的西村卓也（Takuya Nishimura）教授表示「不尋常」：「自3月中以來，每天都發生數十次地震，雖然地震的級數很小，但這種活動似乎有些不尋常，我們正密切留意。」教授指，這些地震大多發生在震源深度約25至30公里的範圍內，該區域過去未曾出現過如此高頻率的地震現象，認為這些地震的特徵讓人擔憂。

能登半島地震曾發生類似情況

西村認為，這些地震的震源位於約40公里的深度，隨著時間推移，震源逐漸向較淺的25公里深度移動。這種現象或跟地下流體活動有關。他推算有可能地下深處的流體正在上升，隨著流體的運動引發輕微地震。他指這類地震在以往也有紀錄。2024年1月石川縣能登半島發生規模7.6級強震，他透露在地震發生之前，有地下流體向地表附近上升，這可能引發活斷層的活動，進而導致強烈地震。

雖然微小的地震目前不太可能引發大規模地震或火山爆發，但如果震源繼續上升或出現地殼變動，就需要研究是否與更大地震或火山活動有關。

網民晒13KG逃難背囊

7.5日本大地震預言的確令不少人擔心，日前有台灣網民在將自己收拾的逃難包分享到Facebook群組「日本預言：我所看見的未來🔥（地震+海嘯+天災+🌋火災+⚠️防災消息關注）」，當中包括了火種、煮食爐、食水、露營刀、藥物、個人護理用品，2瓶水, 2包營養口糧, 1包豆干，合共重約12.9kg。網民表示物資大概足以維持24-36小時之用。

樓主解釋雖然背包略重，但距離男性逃難包負重上限 15公斤還差2公斤。另外有網民建議不帶刀具及鏟，騰出空間帶食水。但樓主認為表示都市裡食物飲水沒有想像難蒐集，希望「能不入山就不入山。」他又提到自己有準備濾水器，「水不用多帶，找到不要太誇張髒的水源, 過濾後再煮沸即可。」