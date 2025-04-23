港人北上租¥244酒店提10大要求　酒店員工呻：備註比辭職信還長

大量港人在復活節假北上玩樂，近日就有內地酒店從業員在小紅書發文，指有港客在其酒店訂房，在備註位置竟提出10大條件，包括要布置、要玩具、要蛋糕、要驚喜等，令樓主驚嘆酒店訂單的備注比辭職信還要長，「快看出PTSD了。」惹來不少網民熱議，狠批香港遊客要求多多。



《假面酒店》劇照

有內地網民近日在小紅書以「酒店訂單備註比辭職信還長，快看出PTSD了」為題發文，指早前收到一條堪稱「備註界天花板」的訂單，客人以繁體字在備註中標明10大要求，包括升級豪華房、高樓層、非吸煙區、不近電梯大堂、延遲退房，又表示因周年慶祝，希望房間有特色佈置，並送蛋糕慶賀，另外指有小朋友同行，希望酒店能提供多啲活動項目，可供暢玩及小禮物驚喜，最後更列明「期望要求成真」，更在辦理入住手續期間提出要求酒店贈送早餐。而從樓主貼出的截圖所見，房價為人民幣244.62元。樓主形容為「宇宙下單」，「内容涵蓋了從風水布局到兒童心理發展」。

小紅書截圖

樓主表示，其工作的酒店為「四鑽中高端酒店」，房價約三、四百元人民幣，「但是這備注也確實是前無古人」。他表示客人每條要求都寫得比合同還詳細，嘆前台如「按鍵精靈+許願池+危機公關三合一」，「您訂的明明是房間，不是童話城堡」。樓主強調尊重每一位有夢想的客人，但指酒店不是萬能精靈，更非人生策劃組，「清醒一點，這不是許願樹打工現場。」

樓主又透露，該名客人為港人、訂房為「特價房」，每晚價格為244.62人民幣（約259元港幣）。即使對方訂的是最便宜的房間，因「顧客是上帝」，酒店最終還是為客人升級了房型、送了蛋糕和早餐，「主要是這幾天都滿房，客人也來的早，所以沒時間布置，不然就真布置了。」

《假面酒店》劇照

網民斥客人太過分

不少網民認為客人要求太過分，「以為是2,400的房間、結果240元」、「直接拒單，說因大型活動客房已满」、「我ai提示詞不敢寫這麼長」、「所謂勇敢的人先享受世界」，但仍有人就指上述部分要求很正常「說實話我住酒店也會備註不要頭尾房、不要靠電梯、不要臨街、不要吸煙房、延遲退房。我覺得這是正常需求，當然我不會要求放蛋糕、布置那些。」

資料圖片

內地酒店業內卷嚴重

樓主解釋，現在內地中端連鎖酒店越來越多、「大家都在卷」，除了比價格還要比服務，正常情況都不會提太多過份要求，若不幸碰上也只能盡量滿足，否則擔心客人會投訴或差評。他舉例，正常酒店房間都配備4支水，但客人想多要10支，因為有其他中端連鎖品牌房間配10瓶，客人要一箱該酒店就給一箱，他們也惟有照配10支水。

而且，他說現在酒店是自動接單，如果跟旅遊平台客服說對方要求太過分，不接這個單，平台就會說拒單要處罰，「又會勸說你可以接單，但不滿足額外要求。倘若那時候你沒有做到，他給了差評說你服務不好，平台也不會讓這種惡意差評的上訴通過，只會說是客人真實評價，最終只會是酒店受罪」。他補充雖然酒店升級，但他也強調不是鼓勵大家「按鬧分配」，也不是因為客人是寫繁體字才滿足他要求，都是一視同仁。