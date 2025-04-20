「咖喱雞」惹的禍！20歲女激吻後中風 醫生:須避開「危險地帶」
撰文：ETtoday
出版：更新：
情侶、夫妻間難免有親密動作，但若不注意的話，可能會釀成意外。一名20多歲的女性與男友親密後，突然出現半邊肢體無力的情況，診斷後是缺血性腦中風的症狀，台灣外科醫生陳榮堅調查後，研判是「咖喱雞」釀的禍。
【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇
+3
陳榮堅在節目《醫師好辣》分享，這名20多歲的女性被送來急症室時，除了身上有頭部外傷以外，還有半邊身體的手腳無力等症狀。經過討論以後，陳榮堅研判，女子可能出現中風的情況。
陳榮堅說，之所以會發生這種狀況，是因為女子與男友親熱，期間男友在親脖子時，發現女子全身癱軟、倒了下去，且一手、一腳無力，因此撞到了頭。
陳榮堅提到，這名女子身材嬌小，且脖子上有咖喱雞，且咖喱雞「剛好就是沿著頸動脈的位置」，因此他們趕緊會診神經內科。
【相關圖輯】成人公司出奇招！推「每日30分鐘自慰時間」員工：壓力減、效率增（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+3
後續做了電腦斷層掃描，陳榮堅發現女子的腦部有缺血性中風，且在做頸動脈超聲波時，發現了增厚的斑塊。因此，可能是男友在親吻時，不小心將斑塊吸起來，進而變成小小的阻塞物、血栓，因此造成這種情況。
陳榮堅最終提醒，情侶之間想親到出現「吻痕」的話，無論是種在背後或喉結都沒關係，但不要去種在動脈，以免發生意外。
【相關圖輯】骨折也要性交！失婚女嫁變態韓男 婚後即變臉：不單只每晚也要做（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+10
女生最憎3大DirtyTalk 床上講英文秒出戲！性專家:講這2句最安全芭堤雅活春宮！中國情侶街頭全裸拍性愛片畫面曝光 被捕這樣解釋屯門大興邨活春宮│男女學生天台激戰 動作超震撼 隨時要罰$XXXX完美陰莖標準曝光！必符4大條件 泌尿科醫生：超過1彎度=不及格大圍活春宮片瘋傳！男女球場激戰後續更狂：好尷 女方美貌成焦點辦公室活春宮｜金融中心男女激戰 前球星轉發性愛片 即全球熱爆
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】