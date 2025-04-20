「咖喱雞」惹的禍！20歲女激吻後中風　醫生:須避開「危險地帶」

情侶、夫妻間難免有親密動作，但若不注意的話，可能會釀成意外。一名20多歲的女性與男友親密後，突然出現半邊肢體無力的情況，診斷後是缺血性腦中風的症狀，台灣外科醫生陳榮堅調查後，研判是「咖喱雞」釀的禍。



一名20多歲的女性與男友親密後，突然出現半邊肢體無力的情況。（freepik）

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陳榮堅在節目《醫師好辣》分享，這名20多歲的女性被送來急症室時，除了身上有頭部外傷以外，還有半邊身體的手腳無力等症狀。經過討論以後，陳榮堅研判，女子可能出現中風的情況。

陳榮堅說，之所以會發生這種狀況，是因為女子與男友親熱，期間男友在親脖子時，發現女子全身癱軟、倒了下去，且一手、一腳無力，因此撞到了頭。

陳榮堅提到，這名女子身材嬌小，且脖子上有咖喱雞，且咖喱雞「剛好就是沿著頸動脈的位置」，因此他們趕緊會診神經內科。

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後續做了電腦斷層掃描，陳榮堅發現女子的腦部有缺血性中風，且在做頸動脈超聲波時，發現了增厚的斑塊。因此，可能是男友在親吻時，不小心將斑塊吸起來，進而變成小小的阻塞物、血栓，因此造成這種情況。

陳榮堅最終提醒，情侶之間想親到出現「吻痕」的話，無論是種在背後或喉結都沒關係，但不要去種在動脈，以免發生意外。

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