全球首個精子賽跑大賽 ！直播顯微鏡放大精子100倍　落敗下場超慘

城市人生活經常都講求「快」，但大家又有沒有想到就連「精子」都要鬥快？近日，於美國洛杉磯舉行了全球首個的「精子競速大賽」（Sperm Racing)，現場更以直播的方式，讓觀眾直擊精子在微型賽道上衝刺的畫面，而「賽跑冠軍」更可獲得高達1萬美元（約港幣7.8萬元）的獎金，活動吸引超過10萬人觀看。



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「精子競速比賽」於25日在美國洛杉磯舉行，並由兩位來自南加州大學和加州大學的大學生代表參賽，分別是19歲的Asher Proeger和Tristan Milker。參賽者需要提供精子樣本，而工作人員則會以液管方式，將精子放在一個模擬女性生殖系統的微型跑道上，跑道長約20厘米、寬2毫米，而精子則需要鬥快游到終點線，從而獲得勝利。

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為了能夠讓現場觀眾們更加投入，比賽現場主辦單位更使用了顯微鏡將精子的整個「競賽過程」放大100倍，並以高解析度攝影機及3D動畫技術即時直播，以確保觀眾們可清晰見證每一條精子的衝刺過程。現場更配備大型螢幕、專業主持和賽事評論員，令整個賽事氣氛更爲熱烈。

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賽事當日線上直播突破十萬人次觀看，而現場觀眾門票價格更炒至接近1千美元。賽事最終由南加州大學的代表Tristan Wilcher奪冠，並獲得1萬元美金獎金和一座特製的「精子」冠軍獎盃，而敗方則於即場接受「懲罰」被噴灑模擬精液的液體。

這場賽事是由四位後生仔Eric Zhu、Nick Small、Shane Fan及Garrett Niconienko所共同主辦，並成功募資超過100萬美元。其中年僅17歲的比賽發起人Eric Zhu表示，舉辦比賽的靈感源自網上流傳「過去50年間男性精子數量減半」的說法，因而擔心人類未來可能面臨生育危機。他們希望透過活動「打破禁忌、消除尷尬」，促使更多男性正視自身生殖健康，並鼓勵主動參與檢查與討論。

資料來源: X 、YouTube@Sperm Racing LA - Official Event