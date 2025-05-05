金針菇原來識「講嘢」遇危險會提醒同伴　研究發現：懂得50個單字

不少人對「金針菇」的印象，就是平時超級市場中常見的一種蔬果，火鍋燒烤時必買必食的食材，但原來金針菇並非如此平平無奇，它們不但懂得說話，它們還懂得於遇到危機的時候通知同伴們「走佬」，看似簡單的背後原來暗藏玄機！



《孤獨的美食家》劇照

根據《The Guardian》報導，英國西英格蘭大學的科學家Andrew Adamatzky近日發表了一項引起熱議的研究。其於《皇家學會開放科學》期刊中指出，某些真菌品種，例如金針菇、裂鰓真菌、幽靈真菌與毛蟲真菌，它們竟會透過菌絲傳遞電磁脈衝來進行一種類似溝通的模式。

真菌會在特定情況下發出這些脈衝訊號。比方說，當環境中出現了木材等它們主要的「主食」時，菇菇們便會產生頻繁的電磁脈衝，來傳送訊號給周圍的同類，仿佛告訴他們「此處可食」的訊息。此外，當面臨威脅或環境變化時，它們也會以相似的方式「提醒」彼此，功能就類似於動物之間以聲音傳遞警告的方式。

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此外，研究人員還發現，真菌這些溝通過程和人類神經細胞的傳遞訊號的方式十分類同，處理的方式亦十分相似。研究人員將真菌的訊號長度加以分析後發現，這些「真菌詞長」的組成方式，與人類語言中的詞彙結構竟有許多相似之處，它們竟然有多達50個單字詞彙！

但Andrew亦強調，這個研究結果還需要進行更多的研究來證明和作證他們真的會「說話」，但研究的確能夠證明菇菇們的確有自己的訊號機制，有自己的一套專屬的文化。

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值得一提的是，真菌界其實還有很多讓人驚訝的發現。美國俄勒岡州的科學家曾經於森林中找到一個全球最大的蘑菇「奧氏蜜環菌」，其佔地890公頃，長度大約5.6公里，相當1665個足球長，並被譽為地球上體積最龐大的單一生物。這些發現和研究都顯示出在我們日常餐桌上的「菇菇」看似平凡，但其實背後還有一整個仍我們慢慢解開的世界。