請選擇你的天氣男友、女友！「天氣變裝模版」似玩乙女遊戲掀熱潮

「請選擇你的天氣男／女友吧！」你最近是不是經常刷到不同節氣的變裝影片呢？



不論是晴朗的元氣感、陰雨天的頹喪風還是吹強風的颯爽範，每個天氣都有對應的裝扮風格，再搭配抖音神曲〈GIMME MORE〉，將影片的氛圍感直接拉滿，也在網路上掀起一股天氣變裝的風潮，湧現出各種抽象和不同類型的天氣男／女友／寵物！

乙女遊戲現實版？快來選擇你的天氣男／女友／寵物，邊款你最鍾意？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

天氣男友/女友網絡爆紅 將偶像變成手遊男女主 網友：可以全要嗎？（01製圖）

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博主、偶像、貓狗都能玩！「天氣變裝」掀熱潮 網友：我全都要！

這個影片模板源自於一位內地博主「墊底辣孩」所發布的一則「請選擇你的天氣男友吧！」變裝影片，這位博主使用變裝的方式，利用各種類型的穿搭結合不同的天氣「雨、陰、晴、雪、風」，配上性感火辣的BGM〈GIMME MORE〉以及緊湊的剪輯方式，將博主帥氣的時尚穿搭充分展現出來，每個風格都與不同的天氣都相當契合。

而這樣的變裝模板開始被網友大量採用，二創延伸出，

「請選擇你的天氣女友」

「請選擇你的天氣小貓」

「請選擇你的天氣兒子」



不僅有粉絲套用在喜愛偶像不同時期的造型上，貓奴／狗奴也精心打扮自家萌寵，反而變相成為炫耀自己偶像或寵物的短片，更演變成抽象的迷因，迅速在社群平台上造成一股變裝熱潮，網友們紛紛表示，

「這個系列我永遠都選陰」

「我可以全要嗎？」

「人怎麼可以這麼有才，每個都好適配」

「這個賽道怎麼也被貓memes殺進來了」



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就像在玩乙女遊戲！與完美男友的虛擬戀愛

事實上，這個變裝模版之所以能爆紅的原因，在於它就像是一款「乙女遊戲」，讓觀看者能夠自行挑選自己心儀的男友類型，「乙女遊戲」的核心概念就是讓玩家化身為一位女性主角，透過與一系列男性角色的互動，推動劇情進程的遊戲，這款遊戲能夠提供玩家一個極為理想的戀愛體驗，透過塑造出完美的男主角和動人的愛情故事，讓玩家能夠在虛擬的世界中獲得滿足感，進而成為一個能夠寄託情感的烏托邦，而最知名的乙女遊戲《戀與深空》在上限首月就獲得6億人民幣（折合約6.4億港元）的收入，更成功帶動IP相關的周邊和品牌聯名，可說是近年來逐漸崛起的重要市場。

雖然乙女遊戲確實能帶來情感慰藉，但當虛擬戀愛逐漸取代現實互動，可能會漸漸影響你對生活中人際互動的期待，若投入在遊戲中的時間太長，也可能會造成自身情感的逃避或孤獨感加劇，不妨暫時調整使用頻率，適度放下手機、參與真實連結，或是尋求專業協助，才是維持心理健康的重要一環。

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