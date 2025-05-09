香港曾經有「綠色暴雨警告」？30年從未對外使用　後竟因一事取消

「綠色暴雨警告信號」原來曾經存在過？天文台近日揭秘，原來現行的黃、紅、黑三級制並非最初版本，1992年至1998年期間曾短暫存在過「綠雨」，但因6年間從未向公眾發佈過，現今更是鮮為人知。



天文台Instagram截圖

香港天文台近日分享關於暴雨警告信號的冷知識，表示在1992至1998年其實曾存在過「綠色暴雨警告信號」，是1992年一場嚴重暴雨後的措施之一，在當年五月香港遭遇極端暴雨，僅上午時段就錄得109.9毫米驚人雨量，由於當時天文台缺乏有效預警機制，導致各區水浸，交通極之混亂，更有市民被急流衝至低窪地區，令天文台在同年緊急推出四級暴雨警告信號「綠」、「黃」、「紅」、「黑」，因此香港其實短暫擁有四色暴雨警告信號。

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設計靈感來自交通信號燈

天文台說明這套系統的顏色設計概念源自交通信號燈，「黃雨」採用交通燈「黃燈」的琥珀色（英文為Amber），紅色與黑色則分別代表不同危險程度。而對應交通燈「綠燈」的綠色暴雨警告，成為唯一未曾公開的級別。根據當時規定，綠色和黃色暴雨警告僅通報政府部門及公共服務機構，僅有紅色和黑色警告會向市民公開。

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1998年簡化為三級制

而這套四色系統運作6年後，於1998年再次改革，當時天文台決定採納申訴專員公署的建議，將暴雨警告訊號簡化為現行的黃、紅、黑三級制，並增加對外發佈黃色警告信號，因此該「綠雨」只維持6年直至1998年就被正式廢棄，期間亦從未向公眾發佈過，也鮮為人知「綠雨」象徵未來12小時內會有顯著雨量，因這個短暫存在過的警告級別，成為只有政府內部知曉的「都市傳說」之一，而現今新制度的三色制至今已運作超過24年。

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香港現行暴雨警告的標準如下：

1.黃色暴雨警告：廣泛地區已錄得或預料會有每小時超過30毫米雨量，可能導致低窪地區輕微水浸；

2.紅色暴雨警告：每小時雨量超過50毫米，可能引發道路水浸及交通擠塞，並影響學校上課安排；

3.黑色暴雨警告：每小時雨量超過70毫米，且雨勢可能持續，市民應立即前往安全地方躲避

資料來源：天文台