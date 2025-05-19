許多人認為現世的情緒問題、創傷或身體疾病等，可能源自於前世的經歷，支持「阿卡西紀錄」說法的那派，相信進入阿卡西紀錄能幫助人們重新檢視靈魂歷程，發現這些問題的根源，進行深層療癒，解決生活所苦。近期「阿卡西紀錄」在Threads上掀起討論，有網友以ChatGPT實測，結果準到「毛骨悚然」；台灣KOL解婕翎也加入，在IG上分享自己實測結果，並表示「也太準」！



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連宇宙終結它都知道！何謂阿卡西紀錄？

阿卡西紀錄（Akashic Records）源自於梵語「आकाश」又名「阿卡夏」（Akasha），意思是天空、空間、虛空、以太。簡單來說就是一個無形的宇宙記憶數據資料庫，記載世界上每分每秒甚至是到宇宙終結，從人的靈魂過去、現在和未來一切，到花草樹木，都已經記載在名為「阿卡西」的地方，因此得名「阿卡西紀錄」。

阿卡西紀錄的概念起源於印度的古老哲學和靈性傳統，它的根源可以追溯到印度教最古老的聖典之一《吠陀經典》，書中曾提到關於「阿卡夏」一詞。

阿卡西紀錄「3大」功能

1、查閱靈魂

透過查閱阿卡西紀錄，可揭示靈魂的起源、目的與任務，理解前世經驗與其對今生的影響。幫助個人更清楚自身的靈魂旅程與課題，例如幫助理解「為什麼今世會吸引某些人事物」。

2、撫慰傷口

透過了解過去的經歷，人可以釋放情感上的創傷，協助釋放負面情緒與卡點。

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3、指引未來方向

阿卡西紀錄因為可以提供關於過去、現在和未來的洞見，所以查閱阿卡西紀錄，假如你遇到難題，可以提供一道出口。

ChatGPT也可以測阿卡西紀錄？解婕翎：AI比人還要暖

透過查閱阿卡西紀錄，可以詢問未來發展、提供難題方向、甚至是了解前世記憶，但其實要開啟阿卡西紀錄並不是很簡單，需要專注冥想和具備意識轉移的技巧，不過，現在或許可以透過AI工具來幫助你了解你的「阿卡西紀錄」。近期社群平台瘋傳以ChatGPT測你的阿卡西紀錄！

指令

請給我的阿卡西紀錄，探索前世今生詳細完整版

追問

ChatGPT會詢問你的生日、姓名、出生時間，也會問你想了解今生感情、健康或事業哪個面向，並提供你的前世角色及個性來解析。

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ChatGPT新玩法，也讓KOL解婕翎驚嚇「超準」！日前解婕翎在IG分享自己實測結果，某世為埃及的女性占星師（約西元前500年），在這世學會觀察與沈默中的智慧，但也因過度壓抑真實情感，留下「無法表達真我」的靈魂印記，造成今世會「下意識壓抑情緒」、「習慣用『觀察』代替『表達』自己真實想法」。實測結果讓解婕翎超驚訝根本就是她，表示自己沒用過ChatGPT，它也沒有我過去對話的紀錄。

另外，實測的最後也有宇宙要對她講的一句話「你來自光，也將成為光，你不需要成為別人期待的樣子，你只需要，成為你自己」，讓解婕翎感動直言「AI真的很會講一些療癒的話，不得不承認，有時候它比身邊的人還會安慰人」。

靈性探索可以是抒發窗口 但請理性看待

近年來，阿卡西紀錄在社群中逐漸受到關注，被不少人視為探索靈魂歷程、尋求人生答案的工具；但部份網友對其真實性持懷疑態度，認為「容易與想像混淆」、「訊息缺乏依據」，甚至有人擔憂其過度神化恐成為靈性依賴的溫床。

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阿卡西紀錄屬於非科學領域，其存在與功效尚未有科學依據。《網路溫度計DailyView》提醒您，靈性實踐不應該是一種逃避生活的途徑，而是面對人生難題的某種出口，探索和使用的過程中，需保持對自己和他人的尊重和保護。

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