即食麵食安警告：紅橙色調味粉風險最高！附乾燥菜包3大健康威脅

港人最愛吃即食麵，「平靚正」不用多少時間就能做好，不少人家裏都會備著好幾包。當然即食麵不健康這件事人盡皆知，但大家知不知道最危險的是那一類呢？有專家就分享到，看到這兩個顏色的調味粉應加倍小心。而麵裡面的乾燥蔬菜絕對不該吃？



調味粉染料超毒？

重症專科醫生黃軒早前在Facebook專頁上分享指，近期越南即食麵頻繁被驗出含有「蘇丹紅」及「環氧乙烷」兩種一級致癌物，引發食品安全疑慮。「蘇丹紅」是人工合成的染料，常用於工業染色，會被黑心廠商混入辣椒粉中，以大幅降低成本。在動物或細胞實驗中曾發現會致癌以及突變。「環氧乙烷」則用於香辛料滅菌以替代較高成本的食品輻射照射處理，但殘留物可能對人體造成危害。即使有問題的產品已被銷毀處理，作為消費者我們又該如何自保呢？黃醫生就提出幾個關鍵建議，教大家避開健康風險。

（sq lim/ Unsplash）

那是不是所有即食麵都很危險呢？黃醫生表示非油炸麵體，例如蒸煮麵的丙烯酰胺（Acrylic Acid）含量比油炸麵體低85%，碗裝容器即食麵有含雙酚A（又稱酚甲烷或BPA）的風險，而自製調味取代高鈉調味粉包可降70%鈉攝取量。簡單來說，還是少吃為妙。指成人每週食用即食麵不應超過3包，兒童及孕婦則應限制在1包以內。又揭若連續3天每天吃2包以上，腎臟負荷會超標2.8倍。

點煮最安全？

黃醫生就建議煮即食麵時水滾後先倒掉第一次煮麵水，可去除約15%的添加物。調味粉含有高鈉、人工色素及反式脂肪，建議僅使用三分之一包，以蔥花、蒜末、紫菜等天然香料代替增添風味。而某些即食麵配有的「乾燥菜包」營養價值低，或含食品添加物、農藥及塑化劑等，會影響健康，絕對不要吃。應改為加放深綠色青菜增加纖維，促進代謝並加速排毒。也可以加蛋或豆腐補充蛋白質、平衡營養。煮碗裝即食麵時也可以放進玻璃或陶瓷容器沖泡，並應確認標籤是否顯示「不含BPA」，避免攝取化學物質。

醫生亦提醒看到色彩鮮豔的紅色或橙色的調味粉時就應盡量避開。當中可能含有人工色素，反式脂肪、味精及高鈉長期食用亦會增加心血管疾病、肥胖、高血壓的風險。特別是孕婦、孩童和肝病患者這些高風險族群更需特別注意。「環氧乙烷」易穿透胎盤，影響胎兒神經發展，而孩童對致癌物的代謝能力僅為成人的三分之一。「蘇丹紅」代謝物則可能加重肝病患者的肝臟負擔。

70%有害物質在湯底裏

選購即食麵時又該注意甚麼呢？黃醫生提出應選擇透明包裝，能看清麵體狀態的產品。而且要檢查成分表，避免含有「E編號」添加物（就如「環氧乙烷」、EO）的產品。而食用時不應連續兩天食用，也不要喝湯底，因為70%有害物質正集中在湯底裏。又表示每月若只吃1至2次泡麵無須過度恐慌，但要避免「即食麵+碳酸飲料+熬夜」的組合，否則會令肝腎代謝負擔暴增。最重要是注意選購及烹調方法，並保持均衡飲食，就能防癌同時解「口痕」。

資料來源：黃軒醫師 Dr. Ooi Hean

同場加映：日本網民票選最愛即食麵TOP 10 出前一丁十強不入！第一位是...

即食麵是港人最愛的快餐之一，無論是一天甚麼時候吃都一樣美味。早前有日媒就公開日本網民票選的即食麵最愛TOP10，當中大家最常吃的出前一丁竟然十強不入？！到底誰是即食麵王者，一起來看看吧！日本網民票選最愛即食麵TOP 10 出前一丁十強不入！第一位是...