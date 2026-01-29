持續進修基金2026｜5大駕駛學院考私家車最新收費　學費低至$4800

車牌在現今社會可以說是必要的技能，分分鐘更可成為你搵工的優勢，但學車費用需要過萬元，成為了不少人卻步的原因。政府的持續進修基金於早前就將香港駕駛學院課程納入資助名單，近年更將由貨櫃運輸業職工總會的駕駛課程納入，而每人的資助費用亦增至$25,000，令大家有更多機會受惠！



現時政府持續進修基金資助為每人$25,000，申請人要年滿18歲，只要修讀的課程是於指定可獲發還款項名單當中，政府則會資助接近80%的款項，申請人的首$10,000資助共付比率為20%，而剩下的$15,00則為40%。大家可以在課程結束的一年內，提供學費收據，證書等證明文件，透過網上或親身遞交申請則可獲得資助款項，申請資助次數不限。

而香港駕駛學院的私家車和輕型貨車駕駛證書課程，一直都是持續進修基金裡較受歡迎的課程，但名額有限，令不少人都難以申請。近年，有不少駕駛學院的課程亦列入資助課程名單，費用甚至比駕駛學院課程更低，馬上看看課程的詳細資料吧！

持續進修基金資助學車課程

學車課程推介【1】香港駕駛學院（私家車/輕型貨車駕駛證書課程）

原價學費：$19,056

實際支付學費：$5,122

(扣除持續進修基金資助$13,934，學員須另運輸署駕駛考試租車費$2,300、運輸署駕駛考試表格費$510，學習駕駛執照$548，合共$3258）

堂數：面授課程一共46堂，時數36.5小時，另加畢業考試1小時

(其中24節為校內及公共路面駕駛練習，22節為理論及其他相關課程）

課堂修讀期：兼讀制9個月

收生條件：

1. 申請人必須年滿18歲

2.符合運輸署對駕駛者的體格要求

3.通過香港駕駛學員入學讀寫能理評核

授課地點：小瀝源分校-新界沙田小瀝源沙田圍路138號

元朗分校-新界元朗南生圍涌業路38號

畢業要求：駕駛實習（包括：「學習駕駛訓練」及「模擬考試」）及面授課程的整體出席率均達70%或以上 及 於「畢業筆試」取得合格成績(65%) 及於畢業駕駛考試考獲合格成績（65%或以上）

學車課程推介【2】貨櫃運輸業職工總會課程部（私家車駕駛證書課程）

原價學費：$18,810

實際支付學費：$5,024

(另付運輸署駕駛考試表格及運輸署學習駕駛執照費用$1,058、租車費$1,000）

堂數：面授課程一共40堂，時數31小時

(其中28節為路面駕駛訓練及考核和公共路面進階實習，12節為理論及其他相關課程）

課堂修讀期：兼讀制9個月

授課地點：九龍佐敦渡船街28號寶時商業中心5樓506室

收生條件：

1.申請人必須年滿18歲

2.符合運輸署對駕駛者的體格要求

3.持小六或以上學歷或通過入學試

畢業要求：駕駛實習（包括：「學習駕駛訓練」及「模擬考試」）及面授課程的整體出席率均達70%或以上；及 於「畢業筆試」取得合格成績(65%)及 於「畢業駕駛考試」及「職業駕駛訓練口試」取得合格成績。

學車課程推介【3】李健駕駛學校（私家車駕駛證書）

原價學費：$18,960

實際支付學費：$5,084

(扣除持續進修基金資助$13,876，申請人另須繳納應考運輸署駕駛考試租車費$1,000、運輸署駕駛考試費用$510、運輸署學習駕駛執照費用$548，有關費用請參閱運輸署牌照事務處的牌照費用表 TD341）

堂數：面授課程一共41小時課堂，另加1小時畢業考試

課堂修讀期：兼讀制12個月

授課地點：

1）新界荃灣南豐中心16樓1618室

2）九龍麼地道62號永安廣場一樓16號

3）九龍觀塘成業街10號電訊一代廣場25樓D1室

4）香港銅鑼灣怡和街22號17字樓

5）香港金鐘金鐘道95號統一中心2樓商場2036號

收生條件：1.申請人必須年滿18歲 2.符合運輸署對駕駛者的體格要求 3.具小六或以上學歷或通過入學試

畢業要求：私家車駕駛技術及路試備考的出席率達70%或以上；及課程整體出席率達70%或以上；及於畢業筆試取得合格分數（65%或以上）；及於畢業駕駛考試取得合格分數（65%或以上）

非持續進修基金課程

學車課程推介【4】A1駕駛學校

原價學費：

私家車自動波15堂優惠組合(九龍及新界) $4,800

輕型貨車棍波15堂優惠組合(九龍及新界) $4,800

私家車自動波15堂優惠組合(港島) $4,950

輕型貨車棍波15堂優惠組合(港島) $4,950

另有提供私家車(自動波)及輕型貨車(棍波)19堂/25堂/29堂優惠組合(九龍及新界或港島)

（報考人士須另外繳付$548學習駕駛執照費、$510運輸署考試表格費用及考試租車費$2,200。）

堂數：路面實習15堂 (每堂45分鐘)

路試地點：

1.九龍何文田培正道19號

2.九龍天光道11號

3.九龍忠義街5號

4.九龍油塘嘉榮街6號嘉榮商場地下3及4號舖

5.新界葵涌永孝街7號

6.新界葵涌梨木道103號

7.香港大球場徑

8.香港跑馬地荷塘道15號

9.九龍深水埗白雲街11號

報名流程：完成網上登記及付款；一星期內將有專人聯絡安排收取身份證副本及住址證明、以辦理政府文件 (學習駕駛執照$548、運輸署考試表格費用$510)；另需繳付考試租車費$2,200。成功辦妥政府文件後學校將聯絡排期筆試。筆試合格後即可聯絡師傅洽商安排駕駛練習時間。

學車課程推介【5】鏗鏘駕駛學校

原價學費：視乎地區每課$340-$350 (45分鐘)；套餐另有優惠。

（學校建議學員報讀20-25課（$6,800起），另免費提供筆試及路試理論講座）

（報讀者需繳付考牌租車費（棍波）$2,400或（自動波）$2,300、考試路票 $510、臨時學牌 $548）

授課地點：

深水埗長沙灣道264號地下A舖

旺角亞皆老街皆旺商業大廈706室

觀塘物華街23號群星大廈3字樓B室

土瓜灣美善同里8號美怡大廈地下6號舖

柴灣柴灣道350號樂軒台地下108號舖

灣仔盧押道11-13號修頓商業大廈11樓B室

荃灣青山公路225號慶興樓3樓10號

元朗青山道元朗貿易中心1402室

大埔寶鄉街37號寶康大廈1字樓B室

上水新發街26 號 1/F 室前座

查詢電話：2341 1322

非持續進修基金的課程以實戰為主，學費主要是教車師傅的堂費，而路試理論多數會提供免費講座、考試天書、線上資源協助學員考取筆試合格。