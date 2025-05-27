港女遊日遭網紅街訪刁難　大晒5種語言完美反擊！網民：公開處刑

近日一條日本街訪短片在Threads備受討論，一名自稱懂4種語言的網紅男子嘗試以不同語言測試途人，卻遇上一名會說5種語言的香港女生。有人扮勁失敗反被秒殺，事後更公然做出不尊重行為，卻再被港女一句話反將一軍，她機智的表現獲大批網民支持。



一名懂4種語言的男子在日本街訪，卻處處刁難香港人，短片在Threads備受討論（資料圖片）

一名懂4種語言的男網紅用日文街訪，他通常會先問受訪者說甚麼語言，如果他也懂得該語言的話，就會請對方吃零食。今次片段中，女子受訪時稱是香港人，該男子問她是否說「中國語」（日文普通話稱呼），她便澄清自己平時是說廣東話。男子聽後即追問她是否懂「中國語的標準話」（即普通話），港女指自己也懂得說時，男子轉用普通話回答「即是懂得北京話」（即普通話標準口音）。

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他馬上以普通話向女方表示自己是「會4種語言的博主」，港女回答她懂5種語言，除了廣東話、英文、普通話外，她還可以用日文及韓文溝通。男子又轉用韓文問港女甚麼時候到達日本，她表示是昨天，此時港女用了韓文說「昨天」但用日文完結句子。男子一聽已笑她將兩種語言混在一起用，當被問到學韓文的原因，港女指是因為喜歡韓星，並說了「idol（偶像）」一字，於是男子又笑她idol的發音不是韓式英文，而是日式英文。

雖然一句廣東話都無講到，不過男子都有照請港女吃零食，他拿出日本國民零食美味棒並問她有沒有吃過。女子答有吃過，但他仍要求她裝作是第一次品嚐。在港女開始吃零食的一刻，他再問她是否第一次吃，而這時女子答「是」，並表示味道很濃郁，很好吃。最後男子再要求女方教他「如果不想出鏡時，用廣東話應該怎樣說」，此時她說了句「死L開啦」，直言是「不太好的用字」。

很多網民形容男子片段中的行為非常父權，令人不舒服，「好想喺女性面前show off自己好勁識4種語言，點知即被KO，然後又迫個女仔講日本男仔最中意聽嘅『第一次』」，指他故意省略主語，將「是不是第一次吃」講成「是不是第一次」。正當網民以為他是日本人之際，竟發現他在社交平台自稱「中國朝鮮族」，而其小紅書簡介就指自己是「駐日視頻博主」，平時多用TikTok，會在小紅書出片是為了給他身在「國內的母親看」。

該男子小紅書簡介指自己是「駐日視頻博主」而且母親在國內，又自稱「中國朝鮮族」（小紅書截圖）

該疑似內地男子亦在IG以日文留言「廣東話都可以算做一種語言嗎？」，被罵後雖然有發日文道歉信，亦在Threads見到帖文及裝作友善留言，卻在小紅書出post指要投訴Threads的一眾「無聊鍵盤俠」們，更表示如果告得入網民留言可以「賺到盤滿缽滿」。

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網民對港女一句指桑罵槐，秒殺男子的做法感到超級爽快：「叻女，本來呢個男仔應該係諗住用佢啲語言嚟鞭撻人哋，點知個女仔識多過佢，我覺得好Proud」、「想將軍人哋，點知俾人將軍翻轉頭」、「真心正，講粗口貼地但又唔會覺得佢冇禮貌」，亦認同香港人「返學都兩文三語，求其學咗外語都四種啦，如果成日去開旅行識多兩三種（語言）真係唔出奇」。就連港女的一名朋友都貼出合照並留言支持：「（佢係）真香港人，識左十幾廿年嘅老best，佢真係好叻女㗎！」

資料來源: IG 、Threads