網傳「男人等級評分表」超爆笑　專業人士0.5分、沒這條件倒扣1分

當你以為自己有不錯的職業，有特別的興趣才華，又有車有樓已經是大家口中所說的「筍盤」，其實你很有可能只是屬於中上的等級！近日有網民自製「男人等級評分表」，以多項準則為男生評分，引起網民熱論，但有網民就發現即使你滿足全部條件，只要你缺乏一特質，同樣是等於「零」！到底各位男生們你們又能拿多少分呢？



《芭妮與哥哥們》劇照

有連登網民近日於討論區上表示自己製作了一個「男人等級評分表」，並讓各大男網民們計算一下自己「值多少分」。樓主以不同的條件準則為男生評分，即若你是專業人士，能夠獲得0.5分，懂得樂器畫畫則能夠獲得1分。

那到底幾分才算是最佳的「荀盤」呢？樓主將男生們分為三個等級，若你只獲得1-2分，便屬於「底層男人」、3-4分則是「優質筍盤」，獲得5分或以上的話，你就屬於最高的等級——「男神等級」。樓主表示，這個評分表「好公平」，因為蹤使你有樓有鋪都只能狗獲得「1分」，因當中涉及太多運氣成分，並不能作準，而人的價值永不只財產，「才華」吸引力更大，因那是影響人的本質，可以改變內心。

《浪漫醫生金師傅3》劇照

👇👇👇網民自製「男人等級評分表」👇👇👇

1.擁有自己物業（+1分）

擁有房產或店舖均可。

2.外表靚仔 （+1分）

需要大部分男人都認為你是「靚仔」，還有不少靚女真心稱讚你，才能獲得此分。

3.唔係肥（+0.5分）

瘦的男生需要擁有「Model氣質和懂得穿搭」，肌肉型男生則需要能夠保持健身，不能是易胖體質，擁有以上兩點中的一點才可得分。

4.外表靚仔+唔係肥（額外 +0.5分）

5.擁有自己的生意 （+1分）

生意必須要穩定和擁有擴張潛力。

6.專業人士 （+0.5分）

從事醫生、律師、工程師、老師，考核門檻高的職業。

7.懂樂器 （+1分）

鋼琴最少達到ATCL（倫敦聖三一音樂學院演奏文憑），即「演奏級」，而其他樂器則最少要達到8級程度。

分數總結：

1-2分 =底層男人

3-4分 =優質荀筍盤

5-5.5分=男神等級

貼文引起網民熱烈討論，有網民表示自己「冇一樣攞到分」，「我係零」，但有網民看完整個評分表後則一語道破，表示若你有錢有樓有才華，但只要你缺乏「靚仔」這一樣特質，根本其他都是浮雲，因為樓主眼中「外表靚仔」這一項便值1分，只要你沒有這項「條件」跟本沒能達到「男神等級」，即使你再富有，「頂多都只係做水泡」。

後來樓主為等級評分表再補充，指自己漏了「身高」一項，若男生高過175cm或以上可加0.5分，若是169.9cm或以下就反扣-1分。其實每個人的價值不同標準也各異，都好難這樣打分衡量，大家又是否認同樓主見解？不妨留言分享。

資料來源：連登討論區

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