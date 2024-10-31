港人力推遊客必搭6大亡命紅VAN路線！2大路線被封神:港版格蘭披治

紅色小巴（紅Van）向來都有「亡命小巴」的稱號，尤其午夜時分，紅Van司機愈夜愈精神，車子也愈開愈快，快到不少乘客都叫怕怕！有網民發帖討論想讓外國朋友來港時體驗一下「亡命紅Van」，問網民有沒有推薦的路線，最終集思廣益得出以下6大結果！



hkbus@LJ8652

1.旺角去大埔 - 150劈彎似足飛落山

網民稱只要在凌晨兩點在先達小巴站搭上前往大埔的紅Van，即可感受到「15分鐘到，150掟彎」的速度感，只要是獅隧搭配吐露港公路的組合就無得輸咁話。網民仲話凌晨由大埔開去旺角「仲爽D」，只要坐在車的左側就有飛落山的感覺，一試難忘！「大埔旺角上次坐20分鐘就到，行舊路全程100 up 嚇L死」。

《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》劇照

2.旺角入大西北 - 體驗瘋狂離心力

只要坐上任何一條由旺角前往大西北的路線，例如旺角入元朗、旺角入屯門、天水圍等大西北地區，就可以體驗到F1離心力，在屯門公路行130是基本，形容是F1格蘭披治，「試過唔使30分鐘就到屯門」、「成條公路無車個X個冼拿上身」。

National Geographic@Chong Chun Kit

3.旺角去西貢 - 山路過山車

西貢沒有地鐵可以搭，因此只可以搭巴士和小巴入去，不過入西貢的道路其實有不少斜路，網民就稱「壁屋井欄樹個段有過山車拋人上天既feel」，非常刺激有趣。

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4.旺角去觀塘 - 一個價錢兩種感受

網民稱旺角去觀塘的路線可以一個價錢，但同時在車程中享受到「S彎」和「C彎」，可盡情感受紅Van司機大哥的入彎基本功！另外荃灣去觀塘的路線也有網民大推，表示「90掟灣唔收油，10定15分鐘翻到！」

hkbus@chanlokhim6

5.旺角入皇崗 - 傳奇路線快過火車

有網民提到一條現時已經消失的旺角入皇崗紅Van路線，指以前試過20分鐘直到皇崗關口，刷新了去關口的最快速度。根據MTR App旺角東搭火車入羅湖要大約35分鐘，即是紅Van甚至比搭火車入關口快接近一倍！

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6.筲箕灣入石澳 - 頭D式高速入彎飄移

石澳道沿路都是彎彎的山路，加上沒有紅綠燈，非常刺激司機大佬內心的車手魂！網民稱只要入夜，坐紅Van出入石澳筲箕灣，即可體驗到「頭文字D」式的高速入彎飄移，直呼這條路線「無得輸」！

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