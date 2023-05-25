港媽帶2歲BB搭小巴無俾錢　司機拒開車再「羞辱」！網民竟然力撐?

不同的交通工具對小童有不同的收費標準，在某些年齡以下更是免費乘搭，不過因為「目測年齡」容易造成誤會，間中也有糾紛發生。昨日（24日）一名港媽在社交平台上發帖，表示在帶同2歲的BB乘搭小巴時，因為小孩長得高大，疑似因為未有支付車費而被司機處處針對，於是嬲爆發帖狂轟司機行為惡劣！



《那夜凌晨，我坐上開往大埔的紅Van》劇照

港媽在Facebook地區群組「大埔TAI PO」上發帖，首句直指「生得高原來有罪」，稱自己日前與工人姐姐，帶同一位2歲小朋友乘坐806b小巴，小朋友睡著了由姐姐手抱。她稱當時一上車就被小巴司機不禮貌對待，司機稱「小朋友咁高仲手抱」，更表示「法例規定」小朋友3歲就需要付車費搭小巴。事主則回應「佢只得2歲」，當下司機未有理會她的解釋，反而叫她「比小朋友行出黎大家睇下，小朋友咁高，點解唔畀錢？」。

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Facebook群組「大埔TAI PO」

事主即時感到受辱，直指對方的行為極有針對性。由於當時她們剛好是為了帶小朋友前往健康院打針，身上有針咭以證小孩真的只有2歲，最終司機在看過針咭後才開車。惟事件令她感到極度氣憤，「我相信唔會個個家長帶出世紙或針咭出街，咁啱我去完王少清健康院有針咭」、「好似我有心唔畀錢咁」、「無佔座位，佢咬住唔放」。甚至在她們落車後，司機「仲要專登駛慢架車啤住我」，坦言「真係咩人都有，我都係想搭小巴返屋企姐，咁受氣」、「已經唔想同呢d人有交流，好痴線」。

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《載得有情人》劇照

網民看帖後的反應兩極，有人表示司機未有足夠同理心和耐心，處處留難事主實在不必要，尤其「要小朋友走出來被乘客看看」、「落車後盯著事主」等，都是相當具挑釁意味的行為。不過也有網民澄清司機的說法有誤，現時法例其實未有列明兒童可免費乘搭小巴的年齡界線，所以不足3歲的小孩即使不佔座位也需要付費，因為「手抱BB也是計一個人頭」，如果發生交通意外，而有手抱BB令小巴超出載客人數上限，有機會令保險公司不作出任何賠償，以往也曾有同類案例發生。所以力撐「司機其實冇做錯，不過都明白佢嘅態度會令你感覺不快」。

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綠色專線小巴總商會主席蘇世雄曾對同類爭議作出解釋，稱法例沒有明文規定3歲以下兒童可豁免收費，但若3歲以下兒童不佔用座位，一般會不收車費，但由個別司機視乎情況處理。

《寶寶大過天》劇照

事主在留言區再次澄清，為小孩付車費從來都不是問題，問題在於司機表示「3歲以上需要付錢」，而她的小孩只得2歲，再加上對方不禮貌的態度和行為，才出Post怒轟司機。假若對方以「保險問題」的理由要求她為小孩付車費，她會果斷立即畀錢。

原文連結：Facebook@大埔 TAI PO

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