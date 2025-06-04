韓國網紅「特種兵」式即日來回遊香港 坐地下食三餸飯狂掃1手信

近年不少內地人遊港都以特種兵形式+窮遊快閃香港，沒想到這個潮流已蔓延至韓國。近日一名韓國網紅挑戰即日快閃香港，千里迢迢來回8小時由韓國搭飛機來港只爲玩盡東涌，期間更體驗香港人行街市、食三餸飯等港人日常，惹來網民熱議。



韓國網紅夫婦港女KAT（左）與南叔（右）在樂天皇朝享用點心（截圖自Youtube @K.A.T.）

韓國網紅夫婦韓男南叔和港女KAT以往亦曾經快閃東京、福岡、釜山等地，而今次香港快閃旅程以東涌為探索據點。他們先來到樂天皇朝食小籠包、港式點心與菠蘿包等美食。隨後又到Outlet買衫，更大讚商品品質與實惠價格，收穫滿滿。

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南叔在東薈城名店倉買到心頭好（截圖自Youtube @K.A.T.）

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Shopping完之後二人到Blue Bottle Coffee點了兩杯咖啡提神。雖然人生路不熟，但他們依然徒步前往逸東邨，而且晚餐沒有選擇找間餐廳堂食，反而在接近傍晚6時轉入逸東邨街市，買30蚊三餸飯外賣！他們點了咕嚕肉、魚香茄子及咖喱薯仔雞，再買了蛋撻和手搖飲品，直接在碼頭地上邊開餐邊睇夜景，相當「Chill」。KAT向丈夫說：「香港有海景餐廳，但這裏的海景是免費的，而且是360度！」最後回程往機場前更不忘買手信，逛超市大掃各款維他紙包飲品、小食和湯底準備帶回韓國，最後再以一碗刨冰結束旅程，由韓國起程到返回剛好用了24小時。

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兩人在碼頭一邊食三餸飯一邊嘆海景（截圖自Youtube @K.A.T.）

網民大讚「肯消費高質旅客」

對於這位韓國網紅的「特種兵式」到港旅遊，惹來不少網民熱議，有網民稱讚他「適合做香港旅游大使」，「消費的不過夜旅客總比不消費瞓街的旅客好多多」、「一個消費分分鐘=100個連水都自攜既所謂target customer」，能有效帶動經濟。雖然有聲音憂香港酒店業比以往難做，但有網民指「個世界變緊，業內人士真係要接受同轉型，諗下計點樣從特種兵身上搵錢， 或者你直接skip佢哋，定好自為之目標客源去開拓足夠生意額，而唔係一路呻冇人過夜但咩都唔變，等死。」

網民留言 （facebook）

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網民留言 （親子王國）

資料來源: YouTube @K.A.T.