旅行住靚酒店VS平價瞓到就得？網民一原因力撐:節衣縮食都要住好!

去旅行可以有很多不同的目的，可以是放鬆身心、探親，更可以是當背包客遊走世界！但大家對於旅行住宿方面又有沒有什麼要求呢？最近有網民就在討論區上熱烈討論寧願付貴少少住酒店抑或節省住宿錢住在Hostel呢？



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都市人生活繁忙，去旅行當然想好好放鬆一下。不過去不同地方可能會選擇居住不同的環境，有的人可能會選擇住酒店，有的人會選擇住Hostel，主要視乎自己的經濟能力及旅行的目的。連登討論區就有一篇帖文寫道「其實酒店住咁靚咁貴，會唔會有時覺得哂左？」掀起網民比較旅行時的住宿，並分享居住的經驗。

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有網民嘲笑帖主「你會咁諗係因為你窮」，「難聽d講 咩階層咪會訓翻咩地方」。大部份網民均表示去旅行當然要享受，投下住貴價酒店的一票，更認為就算只得睡覺時間都應該要選擇好的酒店。其他網民分析指「住酒店Check-in過程順利，職員有禮笑容可掬，遇到問題亦會有職員處理」，亦不用擔心食物質素，而最大的好處是治安問題，認為自身安全比較重要。

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另一邊就有網民認為不一定要住靚酒店，指只要有私人空間就可以，因為基本上只睡幾晚就離開，根本沒有時間享受，只要有獨立房就無問題。其他網民就表示地方太大亦不知道可以做什麼，反而住在Hostel有多個人可以互相照應，只求住得平及開心就算。

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隨後即有網民分享自己的旅行「慘痛」經歷，指試過居住在大陸青年旅館，當時8人一間房，費用約$150，不過控訴室友有腳臭問題，本來預訂了一星期的住宿，最終住了一晚就忍不住返回酒店居住。另外，亦有網民指曾經試過「貪平」，睡覺時被床蝨咬，之後都寧願花多點錢但換來居住環境較好的地方。

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網民則表示無論住在哪裡，其實都是視乎你旅行的目的，可以是想在旅行期間認識下當地及世界各地的人，亦都可以是因為工作辛苦而旅行放鬆，只需要選擇自己認為值得的便可以了！