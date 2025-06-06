公屋港媽「獅子開大口」嫁女收天價禮金！恐嚇：無錢繼續留低養家

在香港傳統婚嫁習俗中，禮金向來被視為男方誠意的象徵，而現今的禮金一直都視為象徵式的祝福，而近日一宗就有公屋天價禮金引起而已，女方母親更恐嚇男方「冇錢就唔好學人結婚，留低繼續養家」。



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近日有網民在社交平台threads 發文，表示自己的友人與其女友是一對感情穩定的情侶，男方在籌備婚禮時，女方的母親—開出78.8萬港元的禮金要求，「唔使再比雜費」，樓主表示「呆咗，佢哋冇諗過原來仲有父母會賣女」，女方更情緒崩潰數日，更遭到其母的恐嚇「冇錢就唔好學人結婚，繼續留低養家」。

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帖文隨即引來極多網民留言回覆，部份網民認為現時78.8萬禮金實屬天價，「我覺得10-20萬都係合理，因為始終有筆錢可能老母想幫個女管住先，到時有咩問題，我諗都會俾返女女，但今時今日咁嘅經濟點樣攞到78萬」、「70幾萬，買樓畀首期咩」、「乜年代？唔俾禮金唔俾結婚？」、「香港好少聽到收禮金收咁多」、「佢老豆老母根本無當佢係女，只係投資工具」 、「真係繼續留低養家就係個女仔問題啦」。

亦有網民認為天價禮金免除雜費，尚算可以接受，「比完78萬可以拎走，即係唔使擺酒，慳好多架喇，一陣同你講比8千8禮金，之後要酒店擺48圍，你仲大獲」、「一家唔知一家事，認識過有朋友老母開高價要求禮金，原因話預咗結婚之後冇家用收，想維持生活質素」、「外母養大個女咁多年，收返78萬禮金十分合理」。

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樓主在其後補充女方為家中大女， 有責任幫手賺錢養家，公屋母親已經年邁65歲以上，可允免報入息收入，所以更與該對情侶言明會將78.8萬當作退休金，更回應大部份網友對於78萬禮金的驚訝反應，「唔誇張㗎啦，最誇張見過100萬以上」。

而根據生活易網站（ESDlife）的「2024年結婚消費調查」數據顯示，大部份人都認為男方三個月月薪為合理金價範圍內，自2018年起香港的禮金中位數連續3年維持在HK$50,000。到了2021年，禮金中位數卻逆市增至HK$60,000，2023年則輕微上調至HK$68,888，金額更寓意著「順利」及「發」的好意頭，祝福新人事事順利，並在2024年維持不變。