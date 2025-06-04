蜜雪冰城「液斷減肥法」小紅書瘋傳！內地女飲3款手搖讚一日瘦4斤

近日有內地網民在社交平台分享減肥秘法，聲稱只喝蜜雪冰城三杯飲料、不吃任何東西，一天能減重2KG（中國大陸斤4斤）。此「液斷減肥法」瞬間在內地瘋傳，更有不少網民紛紛跟風實測，但分享事後身體感不適。有内地醫師指，成分能有助短期見效，但長期飲用有機會導致體重反彈及引來其他不適。



蜜雪冰城3杯飲品在小紅書瘋傳稱有減肥效果（小紅書截圖）

綜合內地傳媒報道，近日小紅書有一位女網民分享，一天内不進食及分別喝無糖茉莉綠茶、檸檬水和葡萄冰萃咖啡，第二天起來發現比前一天減4斤 （即2KG）。網民紛紛效法，並改良「秘方」，嘗試加入烚蛋、麥片等低熱量食物，有人表示成效理想，但感到「心臟難受，悶悶的感覺，全身無力」，也有人指出喝完後「半夜睡不著」。

多名網民分享自己實測（小紅書截圖）

有網民指喝完後難以入睡（小紅書截圖）

另一網民表示感到身體出現不良反應（小紅書截圖）

蜜雪冰城客服：3杯都沒有減肥功效

有內媒日前以消費者身份致電蜜雪冰城客服熱綫查詢。客服指這三杯飲品並不具備減肥功效，公司會把消費者的建議反饋給相關部門並作進一步查核。

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醫師：引致體重反彈和不良反應

對此，有不少專家評論這種極端斷液減肥法雖有效，但同時存在隱憂。中山大學附屬第一醫院臨床營養科主管營養師陳佩妍表示，此減肥法中攝取的濃茶和咖啡因可以提高機體基礎代謝率，但全天過量攝取容易令神經功能異常興奮，而導致睡眠質量下降。

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武漢市第三醫院營養醫師崔蔚亦分析指，無糖飲品熱量較低，該方法短期内可能見效，但由於營養攝取嚴重不均衡，極容易引致體重反彈之餘，更會引發低血糖、頭暈、心悸等不良反應。她又建議減肥人士可以使用較科學的「5+2」輕斷食法，以確保每周五天天保持營養均衡飲食，其餘兩天進行熱量控制在500-600卡路里的科學液斷。

武漢市第三醫院營養醫師崔蔚（極目新聞）

資料來源：小紅書