Switch 2 三大話題惹熱議「瑪利歐賽車」乳牛一細節似足真實牛牛

任天堂新主機Switch 2最近於香港、日本、美國等地發售，不少玩家紛紛在網路上分享開箱心得以及遊戲體驗，其中首發遊戲《瑪利歐賽車世界》新角色「乳牛」掀起網友討論，牠原本只是賽道背景的NPC，如今化身為可操控角色，因為可愛外型受到熱烈歡迎，有玩家在網路對戰中甚至遇到整場24個玩家都選乳牛的奇景，最近乳牛更因「屁股」，在日本社群媒體上爆紅。



《瑪利歐賽車世界》新角色「乳牛」掀起網友討論

有玩家在X分享遊戲截圖，指出乳牛在比賽中屁股有時會變髒，對此，有位大學主修畜牧的網友表示：

「老實說，牛的屁股就是這麼髒，尤其是放牧時，整群牛常常會滿身是泥。」



有玩家在X分享遊戲截圖，指出乳牛在比賽中屁股有時會變髒。（X截圖）

【圖輯】點圖放大看更多《瑪利歐賽車世界》遊戲畫面👇👇👇

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他認為，這遊戲最神奇的地方，就是把牛屁股的髒亂程度還原得超級真實，這是需要真心熱愛牛，才做得出來的細節。此外，有玩家分享使用乳牛贏得比賽後的慶祝影片，只見乳牛不僅會開心地高舉雙蹄，還會轉頭對鏡頭露出挑釁般的微笑，不少人直呼可愛又充滿嘲諷感。

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Switch 2螢幕上兩個洞！電玩店「釘收據」惹禍

然而Switch 2上市也傳出災情，一家美國遊戲公司GameStop使用訂書機將收據釘在Switch 2盒子，沒想到訂書釘穿透紙盒，弄傷主機螢幕。有網友表示：

「收據紙折兩次放入盒縫不行嗎」

「店家全責」

「正常是黏的吧」。



任天堂於Switch 2主機價格恐受影響。（資料圖片）

把手磁吸力強大 手指不慎重疊於邊緣容夾住

Switch 2的Joy-Con也存在潛在風險，把手升級為全新磁性設計，吸力強大、連接穩定，但有多名使用者在Reddit等平台反映，將Joy-Con裝上主機或控制器配件時，若手指不慎重疊於邊緣，就很容易被夾住，甚至造成輕微夾傷。對此，任天堂已在官方支援網站加註警告：

「請確保Joy-Con與主機之間的區域保持淨空，小心不要讓您的手指或其他身體部位被夾住。」



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