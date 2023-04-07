超級瑪利歐兄弟影評｜童年回憶貫穿幾代人　彩蛋滿滿玩過必有共鳴

【超級瑪利歐兄弟大電影／影評】遊戲改編作品通常有著不是大好就是大悲劇的傾向，2023年率先改編經典桌上RPG遊戲《龍與地下城：盜亦有道》（Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves）的重製電影，獲得許多桌遊玩家的好評。



許多遊戲公司也都紛紛將自家新一代的熱門作改編成影集，如頑皮狗就已經釋出經典遊戲《最後生還者》（The Last of Us）、《秘境探險》（Uncharted）系列。隨著各電玩公司的更近，給人守舊印象但又屢屢革新的老牌遊戲公司任天堂也推出了自己的當家遊戲改編。

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《超級瑪利歐兄弟大電影》（The Super Mario Bros. Movie）改編於任天堂1985年同名遊戲。敘述水管工人瑪利歐和他弟弟路易吉，被神秘的水管傳送到宇宙另一個世界，在那邊恐怖的王國庫巴正在大肆佔領其他各國的領土，碧姬公主的蘑菇王國首當其衝。因弟弟路易吉被抓，瑪利歐和碧姬公主打算聯手其他國家一起反攻，但面對有著無敵星星的庫巴，他們可以反擊成功嗎？

《超級瑪利歐兄弟大電影》是什麼動畫？

以一位七、八十年後經歷過家用主機、電腦遊戲的黃金時代，很多經典作品即便到現在3A大作充斥，或是有著更炫麗的聲光效果，都很難取代那時代剛接觸電玩遊戲、拿上手把的感動。而其中在舊玩家的心目中，如經典日系RPG《Final Fantasy》、《勇者鬥惡龍》系列、SEGA的《超音鼠》、還有就是有著《寵物小精靈》（又譯寶可夢）、《薩爾達傳說》、《卡比之星》等經典遊戲的任天堂遊戲。

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近年許多經典老遊戲紛紛重新製作成影視作品出現在新一代的大眾面前，而也因此發生了許多經典的電影改編爭議，例如《音速小子》動畫電影初起角色設定就被許多玩家吐槽魔改、不忠於原作。

而在最後因為動畫製作組聽取意見修改角色的情況下，電影最終獲得良好的評價，並且也推出了續作。幾次下來聽取玩家意見而獲利，這也使許多孤注一擲的製作方，開始重視起這些死忠玩家的意見。

《超級瑪利歐兄弟大電影》是改編任天堂老牌經典遊戲《超級瑪利歐兄弟》的同名電影。故事以水電工兄弟瑪利歐與路易奇穿越到奇幻世界裡，幫助蘑菇王國抵抗想統治世界庫巴的來襲。

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《超級瑪利歐》系列總累計銷量達到3億多份，可以說是全球最具知名的老牌電玩遊戲之一，而這次的動畫也由任天堂與《壞蛋獎門人》（Despicable Me）的光映娛樂（Illumination）、環球影業（Universal Studios）合作，共同改編這部在全球玩家心裡經典的遊戲作品。

《超級瑪利歐兄弟大電影》分析與延伸：

從2017年時就有報導指出，任天堂與環球和光映娛樂將合作製作一部動畫電影。直到2019年時，任天堂才發布《超級瑪利歐》已經著手開始電影製作，並在2021年近一步公布消息，並在2022年末時發布預告片。

有趣的是1993年時迪士尼旗下的荷李活影業曾經改編過真人版瑪利歐兄弟電影，雖然可以說是任天堂與迪士尼雙方的黑歷史，但也算是遊戲改編裡的邪典之作。

最初的瑪利歐角色原型其實是由1981年發行的大型電玩遊戲《大金剛》（Donkey Kong）遊戲裡跳躍的小人作為延伸，主要遊戲已跳躍小人從拼命丟出木箱的猩猩手中拯救受困女性，這也成為瑪利歐人物設定的開端。而原先瑪利歐的遊戲是要製作出《大力水手》的延伸遊戲，因為版權洽談失敗，後續臨時更換成瑪利歐，才成為初代的點陣遊戲《瑪莉歐》。

瑪莉歐兄弟中最經典的為這次電影改編的《超級瑪利歐兄弟》系列，除了瑪利歐有各種不同的能力和服裝裝扮外，也有各種秘道與通關方式，而從紅白機到Switch機台，多樣多元的闖關模式也成為瑪利歐的傳統，最大的突破在N64主機上的《瑪利歐世界》有更大更多的開放型沙盒遊戲，讓瑪利歐的遊玩方式吸引更多玩家。而瑪利歐也成為任天堂最具代表性的遊戲人物之一。

從過去《大猩猩》與《瑪利歐》遊戲也延伸出各種角色的獨立遊戲，例如《大猩猩》的反派咚奇剛1994年就有自己的獨立遊戲《超級大金剛》系列，路易吉則有《路易吉鬼屋》的獨立系列。

而此外以瑪莉歐為主題的遊戲也延伸很多，最經典的有《瑪利歐賽車》、《瑪利歐派對》等同樂遊戲，而處此之外瑪利歐也出現庫巴以外有人氣的反派，例如被俗稱為壞瑪利歐的瓦利歐，就也是受玩家喜愛的有趣角色。

《超級瑪利歐兄弟大電影》值得一看嗎？

這次的《超級瑪利歐兄弟大電影》遊戲改編我個人覺得是改編的可圈可點，而且交由光映娛樂來製作，想必會對兒童更有親切感，也讓以手遊為主的當代孩子，看見主機遊戲世代的父母當年風靡的遊戲人物，我想是一種世代同樂，可以一起看得開心的電影。而這部電影也的確如預料一樣是一部娛樂性和遊戲彩蛋滿滿的動畫電影，除了致敬橫向卷軸的遊樂方式，經典配樂更是大大加分。

雖然在許多影評來說瑪利歐的改編過於「忠於原作」好似沒有太多創意與可看性，但我個人認為這些影評可以並沒有真正了解這部電影的「改編」之處，才會誤判了過於忠於原作，因為這部《超級瑪利歐兄弟大電影》是致敬了原作而非照搬遊戲設定。

它做了很龐大符合當代價值觀的修改，光是碧姬公主不需要靠男性有精彩的動作戲，就可以定調這部超級瑪利歐電影，很不出在現在價值和致敬作出平衡。

一些資深影評也許期望有更多的反轉跟深層的含意，但我認為瑪利歐也許沒有要說一步很難懂或很厲害的故事，從原案任天堂遊戲類別和光映娛樂一直以來製作的方向，可以看出他們想製作的方向是家庭娛樂性多過於其他。

《瑪利歐》從過去的走向一直以多樣闖關性、沙盒探索、一起同樂為主軸，而如果以這樣的概念套在電影中就可以很明顯的察覺到任天堂在宣傳之餘，想要一個簡單帶來歡樂的瑪利歐故事。

小孩子看得很開心，玩家可以從彩蛋和電影的一些故事架構看到遊戲有趣的影子，我想這才是遊戲改編的精隨，並且配合時代去作出人人都可接受的更改，碧琪公主不再是等人拯救的女性、庫巴的侵略有了感性的私慾、瑪利歐兄弟的誤闖讓整個世界觀有合理性，剩下的就只是享受冒險和遊戲中各種可以勾起回憶的樂趣。遊戲粉絲們要的不多，但某些影評不玩遊戲卻意見很多。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：陸坡 (LUPO)，原文：《超級瑪利歐兄弟》單純且可愛的小品】