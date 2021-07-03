瑪利奧用魚籽打庫巴？日攝影師將食材變藝術　盤點田中達也攝影作

撰文： Japaholic 最後更新日期： 2021-07-03 10:30

日本知名微型攝影師田中達也於2011年起展開「Miniature Calendar」創作，結合日常生活常見的雜貨與食品，每日都會更新一張以微型為主題的有趣日曆圖片。田中達也大受好評的微型展這陣子持續在日本巡迴展出，近日推出最新寫真集，來看看有哪些有趣的新作品吧！

MINIATURE LIFE 邁入十週年

田中達也的微型生活於今年邁入十周年，IG粉絲逼近三百萬的他持續每天更新創作，過去這一年多來全球依疫情徹底影響了生活，他也將防疫必需品「口罩」融入創作之中。

口罩突變跳高橫竿？盤點日本微型攝影師田中達也作品（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

+ 10 + 10 + 10

+ 13 + 13 + 13

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

MINIATURE LIFE at HOME 最新寫真集六月上市

田中達也最新推出以家為主題的微型生活寫真集《MINIATURE LIFE at HOME》已於六月上市。

MINIATURE LIFE展 全日本巡迴中

田中達也的微型展持續在日本各地巡迴展開，當地市民可透過立體模型及平面攝影作品一窺田中達也打造的奇幻世界。

「MINIATURE LIFE展2 田中達也 見立ての世界」 ■ 長崎・長崎歴史文化博物館：2021年7月17～8月31日

「MINIATURE LIFE展 田中達也 見立ての世界」 ■ 秋田・秋田縣立美術館：2021年7月16～8月29日 ■ 福島・福島縣文化中心（とうほう・みんなの文化センター）：2021年7月10～8月29日

同場加映：日攝影師意外拍出最強「Fail相」 網民發現意外重現動漫場景（點圖放大看👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】