任天堂更新使用協議　玩家使用盜版內容　Switch將被永久變磚

近期，任天堂更新了其使用協議，較2021年4月的舊版本有着比較大的改動。



根據2025年5月8日發布的新版使用協議，如果用戶安裝盜版遊戲或對設備進行改裝等「未經授權的使用」，任天堂有權將用戶的Switch設備「變磚」，即永久性地阻止其繼續使用。

任天堂調整帳戶使用條款，玩盜版遊戲Switch隨時會變磚（PCMag）

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新版協議明確規定，用戶不應繞過、修改、解密或破壞任天堂賬戶服務的任何功能或保護措施。

此外，用戶也不得獲取、安裝或使用任何未經授權的副本，或使用任何可能導致任天堂賬戶服務以非預期方式運行的硬件或軟件。

如果用戶違反這些規定，任天堂有權使相關賬戶服務和/或適用的任天堂設備全部或部分永久無法使用。

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任天堂此前已經對多個Switch模擬器項目進行了法律打擊，包括Yuzu和Ryujinx等知名模擬器，這些項目最終都因支付賠償金而停止開發。此外，一些提供Switch改裝服務的店鋪也受到了任天堂的法律制裁。

任天堂尚未就協議的更新發布任何官方聲明，大多數用戶在看到更新的使用協議時，往往直接點擊「同意」，而不會仔細閲讀其中的內容，這就可能使用戶在未來面臨法律爭議時處於不利地位。

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