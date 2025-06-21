我們的電影｜南宮珉李多恩生死戀引爆觀眾淚線　三大賣點懶人包

韓國SBS電視台新劇《我們的電影》於6月13日正式首播，由實力派演員南宮珉與全余贇攜手演繹一段真摯動人的感性愛情故事。根據韓媒《Dispatch》、《Starnews》報導，《我們的電影》「尼爾森韓國」（Nielsen Korea）數據首集收視率達4.2%，最高瞬間5.6%。



劇情講述電影導演「李濟河」（南宮珉 飾）在經歷創作瓶頸後，決定翻拍已故父親的經典電影《白色之戀》，期間與罹患絕症卻活得豁達坦然的電影諮詢顧問「李多恩」（全余贇 飾）意外相遇，兩人展開一場「來不及等待的戀愛」。

南宮珉全余贇在劇中展開一場「來不及等待的戀愛」。（《我們的電影》劇照）

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全余贇飾演的「多恩」看似陽光樂觀，實則隱藏著即將離開人世的痛苦，她在首集尾聲用一句「因為可能再也看不到這些風景」坦然道出自身病情，語氣淡然卻直擊人心，也為劇情埋下濃濃伏筆，與南宮珉之間的對戲自然流暢，情感層層堆疊。

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《我們的電影》看點：

一、療癒系純愛設定

本劇以「拍電影」為背景，融合夢想與生命倒數的設定，描繪一場無法預知結局的愛情，是韓劇中少見的高質感「悲喜交織」型感性作品。

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二、演技派雙主演火花十足

南宮珉展現內斂深沉的導演氣質，全余贇則將樂觀背後的哀傷詮釋得絲絲入扣，兩人首次合作便默契滿分，讓人期待情感線的推進。

三、戲中戲增添層次

主角們正在拍攝的《白色之戀》本身也是劇情主軸之一，現實與電影交織，虛實難分，讓觀眾一劇雙享，體驗「電影中的愛情、愛情中的電影」。

《我們的電影》講述一位電影導演與一名時日無多的女主角，在生命的交錯點上完成一部永恆的電影，也譜出一段「不能延期」的愛情故事，為SBS電視每週五、六晚間9點50分播出影集，於6月13日首播，香港觀眾同日起可於 Disney+ 觀看。

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