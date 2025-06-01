Netflix 6月必看片單：魷魚遊戲3/無赦之仇/母女姐妹花3/失落泰坦

Netflix 6月有多檔好戲上架，除了好評不斷的《魷魚遊戲第三季》（魷魚遊戲3）即將上架，還有NBA傳奇球星俠客歐尼爾在《從球場到商場：俠客歐尼爾的品牌經營路》（Power Moves with Shaquille O'Neal）裡擔任Reebok的籃球總裁，試圖重振這個陷入困境的品牌，並使其恢復昔日輝煌的紀錄片。這麼多好片怎麼能錯過？《網路溫度計DailyView》幫您整理Netflix的新片片單，以及新劇亮點。



Netflix 6月有多檔好戲上架。（AI生成圖片）

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《魷魚遊戲：第3季》6/27獨家上架

《魷魚遊戲》第三季將為全劇畫下句點，奇勳（Gi-hun，李政宰飾）在遊戲中失去摯友，又被隱瞞真實身份潛入遊戲的「負責人」（The Front Man，李炳憲飾）逼入絕望深淵。奇勳不懈朝著終結遊戲的目標努力，負責人繼續採取下一步行動，而倖存玩家的每一輪抉擇都將帶來更沉重的後果。

《從球場到商場：俠客歐尼爾的品牌經營路》6/4獨家上架

俠客歐尼爾的第一個贊助商是Reebok，在《從球場到商場：俠客歐尼爾的品牌經營路》中，鏡頭貼身記錄俠客歐尼爾和團隊在波士頓Reebok總部所面臨的種種考驗與奮鬥。這不僅是一部關於籃球傳奇的紀錄片，更是一段關於品牌經營、領導力與東山再起的真實故事。

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《母女姐妹花：第3季》6/5

喬琪雅在婚禮上因謀殺罪被逮捕，不只她童話故事般的結局毀了，還讓米勒一家成為眾人焦點。對金妮而言，陪伴喬琪雅對抗全世界已是家常便飯，只是這次命運真的對她開了大玩笑。到了這緊要關頭，她得好好深思自己的處境，真的還要與喬琪雅一頭栽進泥沼嗎？這次誰都無法全身而退。

《無赦之仇》6/6

暗黑動作影集《無赦之仇》改編自NAVER人氣網漫《廣場》，加上韓星蘇志燮睽違3年再度回歸小螢幕。劇情描述11年前，蘇志燮飾演的基准砍斷了自己的阿基里斯腱，從此不再插手黑幫事務，脫離了原本的黑幫組織。但如今看到擔任副手的弟弟基錫的離奇身亡，他只好重出江湖，踏上尋求復仇的不歸路，不報血仇誓不罷休。

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《失落泰坦：鐵達尼觀光潛水器遇難揭秘》6/11

本紀錄片探究泰坦號潛水器於2023年啟程參觀鐵達尼號（Titanic）殘骸的死亡之旅，以及該旅程背後雄心勃勃的海洋之門執行長。

《環球饗宴：菲爾食好嘢：第8季》6/18

第7季美食家菲爾曾來到台灣，當他的烹飪視野拓展到阿姆斯特丹、波士頓、巴斯克地區等地時，新鮮的口味和新的朋友正在等待他。

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