Chiikawa角色｜吉伊卡哇一文看清15大角色介紹+生日！

人氣爆燈的日本卡通人物Chiikawa，是由日本漫畫家 Nagano 創作的超人氣角色系列，Chiikawa在日語意指「小而可愛的東西」，無論男女老少，都難以抗拒Chiikawa的魅力。故事主要圍繞著主角吉伊卡哇（Chiikawa）、小八（Hachiware）和烏薩奇（Usagi），而究竟chiikawa有幾多個角色？本文將介紹Chiikawa 15大角色及生日。

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Chiikawa 15大角色名字及介紹

Chiikawa 角色介紹｜1. 吉伊卡哇 Chiikawa

「I人」主角吉伊卡哇，原型是白色倉鼠，甜美又體貼，不太敢嘗試新事物，和小八、烏薩奇是好朋友。雖膽小，但朋友遇難時會展現勇氣。吉伊卡哇不會說話，只能發出簡單叫聲，運氣亦非常好，經常抽中大獎，甚至連居住的房子都是靠抽獎獲得的。

吉伊卡哇Chiikawa生日：1／5／2017

吉伊卡哇Chiikawa@anime Chiikawa Japan website

Chiikawa 角色介紹｜2. 小八 Hachiware

小八是重要角色之一，藍白相間的貓型動物，樂天開朗，活潑外向，三人組中唯一能說人話的角色，經濟狀況差，住在沒有門的山洞裡，有時會有怪物走進家裡。小八十分照顧朋友，會為內向的吉伊發聲。

小八Hachiware生日：1／5／2020

小八 Hachiware@anime Chiikawa Japan website

Chiikawa 角色介紹｜3. 烏薩奇 Usagi

烏薩奇原型是兔子，調皮搗蛋，擁有超高戰鬥力，三人組中最勇敢，常帶領吉伊和小八探索新地方，但至今沒有人知道他的住處，十分神秘。

烏薩奇 Usagi生日：22／1／2019

烏薩奇 Usagi@anime Chiikawa Japan website

Chiikawa 角色介紹｜4. 飛鼠 momonga

飛鼠又名小桃，行為不受約束，堅持己見，很喜歡對別人裝可愛，幾乎每次出場都會造成混亂。

飛鼠 momonga生日：22／7／2020

飛鼠 momonga@anime Chiikawa Japan website

Chiikawa 角色介紹｜5. 獅薩 Shisa

獅薩外向，是個勤奮的打工者，對工作充滿熱情，時常單獨行動。

獅薩 Shisa生日：24／8／2021

獅薩 Shisa@anime Chiikawa Japan website

Chiikawa 角色介紹｜6. 栗子饅頭 Kurimanju

喜愛獨自享受美食，飲酒高手，曾因獨自喝酒被巡查的盔甲人判了禁酒令，同時在關鍵時刻總是可以幫助朋友。

栗子饅頭 Kurimanju生日：29／1／2020

栗子饅頭 Kurimanju@anime Chiikawa Japan website

Chiikawa 角色介紹｜7. 海獺勇者 Rakko

經常穿著披風，手持木劍的海獺，強大而溫柔，討伐技能高超，是討伐排名第一的強者，小八對海獺相當敬仰，尊稱他為師傅！外表看似冷酷，但相當喜歡吃甜食。

海獺勇者 Rakko生日：24／1／2020

海獺勇者 Rakko@anime Chiikawa Japan website

Chiikawa 角色介紹｜8. 古本屋 Furuhonya

二手書店老闆，性格沉默寡言，最初以黑影形式出現，直至2023年才被曝光樣貌。

古本屋 Furuhonya生日：29／8／2020

古本屋 Furuhonya@Chiikawa Official

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Chiikawa 角色介紹｜9. 勞動鎧甲人 Roudou no Yoroi-san

主要負責管理小可愛族的勞務，性格直率，平時不太表現情感。

勞動鎧甲人 Roudou no Yoroi-san@anime Chiikawa Japan website

Chiikawa 角色介紹｜10. 拉麵鎧甲人 Ramen no Yoroi-san

拉麵店「郎」的店主，菜單和點餐方式非常獨特，獅薩相當尊敬的角色。看似粗獷，但實際是相當善良。

拉麵鎧甲人 Ramen no Yoroi-san@anime Chiikawa Japan website

Chiikawa 角色介紹｜11. 手工鎧甲人 Pouchette no Yoroi-san

熱愛手工藝，並會在市集上販售自己親手製作的商品。曾為小可愛們製作動物手提包、雨衣及可愛睡衣。手工鎧甲人曾因為與小可愛們關係太好而給上司批評。

手工鎧甲人 Pouchette no Yoroi-san@anime Chiikawa Japan website

Chiikawa 角色介紹｜12. 睡衣派對

四人組成的團體，經常穿著由手拿包鎧甲人製作的四色睡衣在不同場合出現。

睡衣派對@anime Chiikawa Japan website

Chiikawa 角色介紹｜13. 小甲蟲 Chiikabu

小甲蟲又名獨角仙，與主角Chiikawa 關係親密，但後來開始出現攻擊性，咬傷了小八的耳朵，並轉變成肌肉型的大甲蟲，最後飛走了。

ig@ngnchiikawa

Chiikawa 角色介紹｜14. 哥布林 Goburin

常在「監獄篇」出現，負責守護森林中的蘑菇，性格極為嚴厲，曾逮捕吉伊卡哇三人組及獨眼巨人奧德。

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Chiikawa 角色介紹｜15. 奧德 Ode

曾客串「監獄篇」，因在森林中吃蘑菇，而被哥布林逮捕，關在牢房裡並成為了哥布林的保鏢。