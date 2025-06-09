CHIIKAWA東京主題樂園7.28開幕　即睇地址/入場價錢/設施/精品

日本卡通Chiikawa自登場以來人氣爆紅，官方今天（9日）宣佈以Chiikawa為主題的東京遊樂設施Chiikawa Park (ちいかわパーク)將於7月28日開幕，同時公佈了選址、營業時間、遊樂設施及精品等詳情。各位粉絲欲知詳情絕不能錯過一下資訊！



Chiikawa主題樂園將於7月28日開幕（Chiikawa Park官方網站）

Chiikawa首個主題樂園Chiikawa Park開設在池袋Sunshine City Annex 的 B1F及1F 兩層高的樂園，官方暫時未有公布面積有多大以及有幾多遊樂設施，只公開了「哥布林的監獄」打卡點。此外，園内亦提供多款限定精品，包括公仔、服飾、餐具、文具等，價格從440日圓到5,830日圓不等。

至於門票方面，設有殘疾人士優惠票、兒童票以及成人票，票價由1,300日圓起，未滿4歲則免費入場。值得注意的是，7月28日至8月31日的首月入場需要預先上網抽選。抽選時間為6月16日至6月23日，每人限申請一次，每次最多可申請四人名額。

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Chiikawa 主題樂園 ｜地址、前往方法及營業時間

地址：池袋Sunshine City Annex B1F, 1F（共兩層）

營業時間：1000-2100（最後入場時間為1900）

前往方法：

從池袋站35號出口步行8分鐘

或 東池袋站 6、7號出口步行3分鐘

Chiikawa 主題樂園 ｜票價

成人（12歲或以上）

(i) 一般收費：3,500日圓

(ii)殘疾人士：2,500 日圓

兒童（4-11歲）

(i) 一般收費：1,800 日圓

(ii) 殘疾人士：1,300日圓

※每人最多可購買4張門票。

※未滿4歲者免費，但亦包含在入場人數内。

※兒童及殘疾人士入場時需要提供相關證明。

Chiikawa Park ｜首月入場安排

7月28日至8月31日期間入場之人士需要預先進行門票抽選，抽選需在6月16日-6月23日期間經網上申請。

抽選者每人可入選1次，每次可申請4人名額。

※已當選者再次抽選時將被視爲失去資格

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Chiikawa 主題樂園 ｜入場設施 - 哥布林的監獄

重現Chiikawa等角色被囚禁的場景，可供粉絲打卡拍照留念。

官方公開首個打卡點 ——「哥布林的監獄」（Chiikawa Park 官方網站）

Chiikawa 主題樂園 ｜精品一覽