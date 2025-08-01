CHIIKAWA DAYS｜網民列20條CHIIKAWA冷知識　答不出別自稱鐵粉

尖沙咀K11 MUSEA「CHIIKAWA DAYS」大型特展今日(8月1日)開始，尖東港鐵站內到處都是CHIIKAWA的踪影，連出閘都會聽到有聲叫「CHIIKAWA」，真心大癲！

個個都話鍾意CHIIKAWA，究竟大家對它認識又有幾深呢?早前有網民就分享了一系列有關CHIIKAWA的問題考考大家, 不妨測試下自己可以答中幾多條！



IG@chiikawa.official.hk圖片

「CHIIKAWA DAYS」大型特展將於8月1日至24日期間於K11 MUSEA舉行，展覽以CHIIKAWA的「衣、食、住、行」為主題，共分3大展區，更由室內延伸到室外！展覽將展岀逾百座立體雕塑、9米高巨型充氣雕塑、還原經典漫畫場景、加入互動體驗元素並設有期間限定店，帶你沉浸式體驗CHIIKAWA的世界！

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口講鍾意，但其實係咪真係了解佢哋？有網民早前整理出一系列有關CHIIKAWA的冷知識問答，供大家自我測試是否真正的「合格粉絲」。以下這20題CHIIKAWA小測驗，你又能答對幾多題？

【入門版問答題】

1. 以下哪一個不是烏薩奇的口頭禪？

A. 烏拉

B. 噗噌

C. 阿啡

2. 獺師喜歡的食物是？

A.馬鈴薯

B. 草莓芭菲

C. 牡蠣

3. 以下哪一個是小桃鼠喜歡做的事？

A. 裝蒜

B. 裝可愛

C. 裝通

4. 小八沒有留過的髮型是？

A. 平瀏海

B. 偏分

C. 飛機頭

5. 吉伊在務力考的是什麼證？

A. 飲酒證

B. 討伐證

C. 除草證

【升級版問答題】

1.小八考證的准考證號碼是?

A.105

B.108

C.113

2.小八吉伊在三星飯店被做成了什麼?

A.壽司惠方卷

B.墨西哥肉捲

C.蛋糕卷

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3.下列哪一個不是烏薩奇吃巨型章魚腸的沾醬?

A.蛋黃醬

B.黃芥末

C.番茄醬

4.小八在哪個區域發現了危險草從而獲得了意外報酬?

A.C區

B.B區

C.E區

5.吉伊用什麼物品的抽獎券抽中了壽喜燒全套?

A.拌飯料

B.巧克力

C.布丁

6.下列哪一種不是擬態型?

A.劍玉叔叔

B.領操兔

C.獨角仙

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7.獺師在雕像面前說的話是?

A.我要更努力

B.我要變強

C.我要成為最強

8.烏薩奇第一次吉他炫技是在哪裡?

A.櫻花林

B.楓葉林

C.綠色樹林

9.吉伊發現小八吐舌頭時他們在做什麼?

A.看恐怖故事

B.玩下克上

C.查美食資料

10.黑色流星篇中,吉伊的時間重複了幾次?

A.三次

B.四次

C.五次

11.以下哪一項並非栗子饅頭的興趣？

A. 登山

B. 泡澡

C. 說相聲

12.吉伊曾經飼養過的寵物是？

A. 山姥

B. 獨角仙

C. 獨角獸

13.古本是屬於哪一種動物？

A. 螃蟹

B. 鼴鼠

C. 天竺鼠

14.「那孩子」與吉伊之間友誼的象徵是什麼？

A. 青蛙

B. 藍絲帶

C. 壽喜燒

15.應如何分辨不同類型的鎧哥？

A. 鎧甲顏色

B. 牙齒數目

C. 面具形狀

有不少試玩的網民都表示入門版問題相對較容易，但升級版的問題難度則非常高，更紛紛要求像black magic一樣，答案心中有數別公開，以免黃牛／排隊黨背誦識答搶公仔。大家又識答幾多條?