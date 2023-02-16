觀音開庫善信現「奇招」霸位　黃牛新業務?　網驚覺背後暗藏玄機!

觀音每年都會在農曆正月廿六「開庫」，讓善信們能夠借庫，借來來年一整年的好運。今年疫情稍緩和，多項防疫措施放寬，有不少觀音廟都恢復實體借庫， 善信們聽到消息後，都一早前往觀音廟「霸位」。日前就網民於社交平台上分享觀音借庫的現場排隊情況，更表示駭然發現隊伍當中，竟暗藏「玄機」，引網民爆笑!



圖自「大埔人大埔谷」

新的一年，想要來年整年好運，有不少市民都會選擇向觀音「借庫」。今年因疫情緩和防疫措施放寬，有多間觀音廟都恢復「借庫」，引來不少善信一早到觀音廟排隊。而昨日(15日)有網民就於Facebook群組「大埔人大埔谷」，發文分享當下觀音借庫排隊隊伍的現場情況。從照片上看，隊伍並非有人「實體」排隊，而是地上貼上一張接著一張，寫上自己的姓氏配上「宅」字樣的A4紙，以「霸地」作排隊。

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但「霸地」隊伍卻讓該名網民從中看出「玄機」，於隊伍中大家都是以自己的家族姓氏作排隊，隊內有「馮宅」、「吳宅」、「黃宅」等等多個的姓氏宅，但樓主發現唯獨姓「劉」的宅最多，差不多每隔一個「便有一個姓劉的家庭在等緊」，照片中短短的隊伍中便有三個姓劉的家宅，讓樓主都不禁表示「姓劉似乎經濟有啲問題」。

圖自「嚦咕嚦咕新年財」劇照

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貼文一出，即引起網民爆笑，有姓劉的網民更跳出來指「我一向經濟都有問題啊!活在貧窮線下！」，姓劉的人「帶頭領先」，更有網民表示驟眼看隊伍「以為跳飛機」，「係咪玩大富翁呀」。有網民則懷疑此排隊方式是否黃牛拓展的新業務，更反問「可唔可以print 幾十張霸位炒黃牛」，令網民震驚「借庫都要炒黃牛咁勁？」，有網民則表示此排隊方式「毫無誠意」，「娘娘都唔保佑你啦...」。