移英港人炒燶張敬軒倫敦個唱黃牛！8折無人要網民嘲活該:搵港人笨

張敬軒將於3月16、17日首次空降倫敦Royal Albert Hall舉行《The Prime Classics HINS LIVE 演唱會》，後來因為銷情激烈，兩場門票在15分鐘內火速售罄，官方宣布18/3再加一場，門票一度炒高至3、4倍價錢。不過演唱會開演在即，許多移英港人卻在網站上減價沽貨，疑因「炒黃牛炒燶咗」！



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張敬軒倫敦演唱會將於3月16、17日及18日，一連三日火熱開唱，是繼陳奕迅、容祖兒、羅文後，第四位登陸Royal Albert Hall的香港歌手。演唱會門票在預售階段已被粉絲秒殺，1月18日正式開售時，前兩場門票於十五分鐘火速售罄，主辦方看到群情洶湧，馬上爭取與場地協調，後來公布加開3月18日的場次。門票後來在網上被炒至高於原價3-4倍，更有粉絲用8萬元購入一場演唱會門票，門票炒得有價有市（不鼓勵不支持黃牛門票）。

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不過黃牛門票同股市一樣，有升有跌實屬平常，有時更會像Tesla股價一樣大起大落。張敬軒倫敦演唱會開演在即，軒仔也已經在數天前出發英國當地進行準備，但近日有網民發現網路上如Facebook群組、二手交易網站Carousell上，都有不少港人出售演唱會門票，當中更不乏移英港人。而原本有價有市被炒至4倍價錢的門票，現時卻有人以原價或低於原價7-9折的售價出售，未知是否因為「炒燶咗」而減價，相信如果繼續無人接貨，繼續減價至原價5、6折甚至更低也有可能。

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不少網民狠嘲該些炒燶門票的移英港人，指他們將「黃牛文化帶到英國」，是港人劣根性的展現，強調他們行為惡劣因此唔抵可憐，表示「唔搵返自己人著數邊安樂」、「有啲過到黎本身連英文字都唔識多隻，唔target香港人點搵到食」、「唔會接飛，搶來炒既自己去睇啦」、「我睇 gaga（Lady Gaga）食炒價食得心甘情願，其實軒仔我都肯，但好唔喜歡啲人扮突然唔得閒、突然多咗飛，跟住賣啲炒燶咗嘅飛，好似當啲人好易呃咁」。

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更理性分析香港與英國的行情不一，根本無法將香港「炒黃牛」的情況套用在英國，比如「最主要係忽略左英國太大，唔同香港無論你住邊。出紅館都係45-60分鐘既事。呢度倫敦閒閒地2-3個鐘車程」、「第二朝仲要一早起身仲要送返學」、「有小朋友根本唔會諗去睇，來回倫敦咁長時間，睇完返到去咁夜」，籲香港炒家們「今次炒燶當交學費」，下次不要再炒黃牛了。

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