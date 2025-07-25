日本新宿4企街女賣淫+勒索遊客被捕　專劏2類人！兩年狂賺呢個數

位於東京新宿的大久保公園，一直是知名的賣淫熱點。日前日本警視廳表示，於公園內拘捕4名涉嫌賣淫的女子。她們不單涉嫌賣春，更被揭發專門針對旅客和老人「落手」，偷竊財務和向其進行勒索，其中一人更自爆，過去兩年賺超過1億日圓！



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綜合多間日媒於昨日（24日）報導，已在新宿大久保公園展開行動，拘捕4名年約20多歲的女子，並以涉嫌賣淫罪名將她們拘捕。警方透露，除了從事賣淫外，4人更曾被至少11名外國遊客舉報，涉及於酒店內偷竊財物，甚至聯同同黨勒索金錢。

圖自TBS News

此外，為了避開警方「放蛇」，其中一名報稱無業、居住於新宿區的女子青柳美結表示，她們主要針對老人和外國遊客招攬交易，尤其是不懂日語的旅客，她們會透過翻譯APP與其溝通，並進行性交易。她稱她們之所以選擇這類目標，是因為「外國人和老人看起來不像警察」。

此外她更表示，與其他賣淫女子開設群組，以互相通報有關警察巡查的消息。警方更懷疑，其自2023年7月起，透過賣淫等不法行為，已獲得約1.1億日圓（約590萬港元）的收入。

警方指出，自去年10月起已接獲49宗相關報案，其中以外國遊客在酒店內遭竊為主。警方正調查上述案件是否與本案有關。此外，被捕的涉賣淫女子人數亦不斷上升，今年上半年已錄得75人被捕，較去年同期增加近1倍。

其實早在去年，日本已有傳媒報道新宿大久保公園企街情況問題嚴重。去年更發現有人妖加入「企街女」進行賣淫，「企街聖地」更驚變旅遊景點，各國外國人紛紛來訪，當中更有中國男人分享受騙經歷？睇全文： 日版砵蘭街！新宿企街聖地變遊客景點 中國男召妓被騙下場超慘

資料來源：TBS