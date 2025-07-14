猥瑣港男疑「鹹豬手」美人魚公主　狂捏一部位！網民呼：好變態

香港商場每逢暑假都會與各不同卡通聯動合作，展出大型模型供市民打卡拍照。然而近日有一名猥瑣男疑在東九龍一商場公然亂摸美人魚公主模型多個敏感部位，引起多名網民轉發片段，更有不少人留言指「好嘔心」、「有傷風化」。



多人拍攝到猥瑣港男摸模型片段

從網友分享的影片可見，一名身穿藍色上衣的男子站在商場圍板内美人魚公主的模型旁邊。該男子先用左手拭走額頭上的汗，再以右手摳鼻，在左右環顧無人在附近後，便開始對美人魚公主模型上下其手，分別換手握摸及拭擦模型的手部。而從另一條短片可見，該名男子更左手握住模型的手，右手則在「捏胸」，畫面非常不雅，更轉身望向鏡頭周圍觀察，未知道是否發現有人拍片。

南京紅姐事件懶人包｜1691千人斬 四季哥高顏值、來都來了變潮語

「南京紅姐」愛愛房驚傳招租 月租呢個數！房東：有故事、有內容

港女淺水灣遇怪男！用奇招𥄫女 網民秒認「慣犯」：佢真係好變態

兩片段獲多人轉載 網民大呼「好變態！」

網民先行在Threads發出該猥瑣男拭汗水的片段，已有多位網友批評他的不雅行爲。「可唔可以搵人消毒， 小朋友見到其實會掂下。好嘔心，講緊佢D汗！」、「佢連個公仔都要污辱」、「死異味X，隔住個mon都聞到味」。而第二條短片傳出後，更有人留言「有傷風化呀」、「見過有另一條片影佢抹汗落公仔隻手，都估到佢會揸埋落去… 好變態！」、「好核突公仔都唔放過」、「教壞小朋友」。除此之外，更有眼尖網民發現此男並非首次涉及不雅行爲指他，「日日喺銅鑼灣希慎廣場偷拍女仔，特別影啲幾歲嘅妹妹仔，會影啲女裙底，又會執人哋啲嘢嚟食，俾人發現咗偷影會扮嘢發癲大嗌打自己個頭」。

東華三院月薪51K請殯儀服務經理 3大入職要求！任何學位都可申請

網民留言評論。（網上截圖）

日本女優「最強新人王」香港開見面會 $200起4大福利有身體互動

港媽小巴執到銀包路不拾遺 聰明高招揾失主！網民：香港人高質

牛郎末日！日本改風俗法推6大新法 違者可判5年監！禁誇大宣傳語

公衆地方猥褻行爲或犯法 最高判監七年

有網民更留言指該男子「犯了法，公眾場合不雅行為，拉得」。根據普通法，任何人作出嚴重違反公德的行為，屬刑事罪行，可根據《刑事訴訟程序條例》（香港法例第221章）第101I條判罰，最高刑罰為監禁七年。