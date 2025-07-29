Maskpark樹洞｜中國N號房事件整合 女私密照被公開、涉90萬受害者

內地多個社交平台近日爆出，一個名為「MaskPark樹洞論壇」的境外群組，專門散播中國女性的私密照及影片，引起公憤，更有網民稱之為「中國版N號房」。《開罐OPENER》為大家整合事件的來龍去脈，了解令人髪指的犯案手法及有關當局如何執法。



Maskpark事件1：中國版N號房是什麼？

近日一個名為「Maskpark」的中文論壇，又稱為「樹洞論壇」，被揭發大規模傳播內地女生偷拍及私密影像。Maskpark自2021年6月成立，於2024年12月被封，卻在今年三月至七月期間重新起號，主要在加密即時通訊軟體 Telegram 上運作，由數十個頻道與子群組構成龐大網絡組織，除了大量散播女性私密影像外，甚至設有專門群組設置針孔攝像頭及安裝教學，最大群組訂閱人數一度更超過22萬人，初步估計受害者人數可能高達90萬人。

Maskpark事件2：犯案手法層出不窮

Maskpark的運營模式似乎涉及一個黑色產業鏈，新成員若想加入其群組，需要上傳其身邊女性的照片作為『投名狀』。該平台內充斥著大量中國女性的私密照片和影片，內容不僅包括在公共場所、酒店或家中被偷拍的女性影像，還散佈了大量未經同意拍攝的，來自家人、親戚、女同事及同學的私密影像，甚至有成員分享伴侶和親人的私密影像來牟利。據內地社群平台用戶披露，群組內還有男性自稱性侵年幼子女，並進行直播的案例，令人震驚。

多個針孔偷拍鏡頭之影像流出。（百度）

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Maskpark事件 3：受害人分享

事件曝光之後，多名中國網友分享自己的受害經歷：

1. 其中一位23歲的M女士向內地新聞媒體《看見》透露，自己曾經在20歲的時候被前男友偷拍私密照，並利用AI技術合成淫褻影像，內容包括M小姐躺在床上、各種睡姿。

根據内地媒體報導，受害人或超過90萬人。（視覺中國）

2. 另外一名受害人戴麗（化名）表示，今年5月在社交平台收到「你知道你的視頻外流了嗎？」的訊息時，起初是騷擾訊息，怎料當她點擊對方發來一條Telegram連結，驚見一個紫色面具圖示跳出，頻道名為「Maskpark」，隨後私信者更提供了聊天記錄截圖，全部都是她的生活照、私密照與親密影片，一共22份被公開流傳。她認出這些影像大多來自其前男友的偷拍，而且對方不只傳播照片與影片，還連同她的社交帳號與聯絡方式一併曝光，並在群組內進行露骨侮辱與交易。

戴麗也觀察到，群組裡不只她一人受害。從10歲的妹妹、20歲的女友、50歲的丈母娘，各年齡層的女性都成為私密照與AI換臉淫照的受害者。「她們可能被騷擾後換了號碼或註銷帳號，這也是我的做法。」

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Maskpark事件 4：運作觸犯多條刑罪

有律師指出，偷拍行為已觸犯「非法使用竊聽竊照專用器材罪」，若進一步用於牟利，還可能構成「傳播淫穢物品牟利罪」，情節嚴重者最高可處無期徒刑。

Maskpark事件5：執法難度極高

不過執法難度極高，有四大原因官方難以追蹤：

1.首先Telegram只需一個虛擬手機號，不需要實名認證就可以申請帳戶，加上Telegram具備高加密、匿名ID以及防截圖等功能，導致舉證及保存聊天記錄極為困難。

2.Telegram的平台伺服器大多位於境外，而受害者一般都為中國公民，跨境取證及司法程序都極為繁瑣。

3. 很多女性因為被偷拍的羞恥感與恐懼選擇沉默，大大延誤了司法機關介入案件的時機。

4. 因為偷拍者、牟利者以及傳播者難以確實身份，群組亦為了「安全」經常更換連結。

Telegram具備高加密、匿名ID以及防截圖等功能，而平台伺服器在中國以外地區，令執法難度增高。（資料圖片）

Maskpark事件6：事件曝光與輿論反響

多名受害人於X、小紅書及微博等內地社交平台發文，互相提醒潛在風險，例如提醒女性入住酒店或租屋時，應留意插座、煙霧報警器等可疑裝置，並避免在社群公開高清正面照和定位。其中更有網民自發行動，協助部分受害者被辨認到的風險，曾有一名手臂上有「忍」字刺青女子被偷拍，懷疑遭外泄，從背景可見推斷到是在家中遭偷拍，相信是親人將其影像發佈，網民隨即協助並將照片打碼，提醒有類似紋身之女性提高警惕。